Nach fast drei langen Jahren des Wartens ist es bald so weit: Im Januar 2025 kehrt die gefeierte Apple TV+ Serie „Severance“ zurück. Damit die Vorfreude nicht abflacht, hat Apple einen neuen Teaser-Trailer zur zweiten Staffel veröffentlicht. Das Video bleibt kryptisch und verrät kaum Details – genau diese Geheimniskrämerei macht „Severance“ so spannend.

„Severance“ Staffel 2

„Severance“ versteht es meisterhaft, die Neugier bis zum letzten Moment aufrechtzuerhalten. Das Ende der ersten Staffel ließ die Zuschauer mit einem großen Cliffhanger zurück, daher gehen wir davon aus, dass die zweite Staffel genau dort weitermacht. Der neue Trailer beantwortet jedoch kaum Fragen, sondern wirft eher noch mehr auf. Wie geht es weiter mit Mark (gespielt von Adam Scott) und seinen Kollegen? Wir sehen kurze, kryptische Szenen, die eher für Verwirrung sorgen als Klarheit bringen.

Zur Erinnerung (Achtung, Spoiler): In der Welt von „Severance“ hat die dubiose Firma Lumon ein Verfahren entwickelt, das das Bewusstsein ihrer Mitarbeitenden in zwei unabhängige Persönlichkeiten spaltet – eine für die Arbeit und eine für das Privatleben. Die beiden Persönlichkeiten haben keinerlei Wissen über das Leben der jeweils anderen. Doch am Ende von Staffel 1 gelang es Mark, diese Trennung zumindest kurzzeitig zu durchbrechen – und genau an dieser Stelle setzt die neue Staffel an.

Diese Freiheit könnte jedoch nur von kurzer Dauer gewesen sein. Lumon gibt sich nicht so leicht geschlagen. Mark findet sich plötzlich mit neuen Kollegen und einer neuen Identität wieder – sein Chef nennt ihn jetzt nur noch „Markus“. Doch er scheint zu wissen, dass irgendetwas falsch ist. Das Rätsel um Lumon ist also noch lange nicht gelöst.

Darum lohnt sich das Warten

Drei Jahre sind eine lange Zeit, aber der neue Teaser zeigt, dass sich das Warten lohnen wird. „Severance“ besticht durch eine unglaublich packende, fast beklemmende Erzählweise, die auch in der zweiten Staffel wieder voll zur Geltung kommen dürfte. Fans von mysteriösen, vielschichtigen Geschichten sollten sich den 17. Januar 2025 auf jeden Fall rot im Kalender anstreichen. Ben Stiller und das gesamte Team hinter „Severance“ haben bewiesen, dass sie wissen, wie man eine fesselnde und komplexe Geschichte erzählt, die uns alle an den Bildschirm fesselt.