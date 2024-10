In regelmäßigen Abständen informiert die Deutsche Telekom übe den Ausbau ihrer Netze. Nachdem es zuletzt frische Informationen zum Mobilfunknetz gab, ist heute das Galsfasernetz an der Reihe. So kann das Bonner Unternehmen für September 220.000 neue Glasfaser-Anschlüsse vorweisen.

Telekom informiert über Glasfaser-Ausbau

Das Glasfaser-Netz der Telekom wächst weiter. Im September stieg die Zahl der Haushalte, die im Netz der Telekom einen buchbaren Glasfaser-Anschluss haben, um 220.000. Das ist der höchste Zuwachs in einem Monat in diesem Jahr. Jetzt können 9,3 Millionen Haushalte einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 1.000 Mbit/s buchen. Über 36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz einen Tarif mit bis zu 100 Mbit/s buchen. Davon erhalten über 30 Millionen Haushalte sogar bis zu 250 Mbit/s. Mit mittlerweile mehr als 770.000 Kilometern Länge betreibt die Telekom das größte Glasfasernetz Deutschlands.

Vor ein paar Monaten hatte die Telekom neue Glasfaser-Tarife aufgelegt, bei denen der Upload immer der Hälfte des Downloads entspricht. Im mittleren Tarif sind 600 Mbit/s im Download und 300 Mbit/s im Upload möglich.

Top 5 Anwendungen

Wie man es von der Telekom gewohnt ist, informiert diese auch über ihre Top-5-Anwendungen im eigenen Netz. Im September war YouTube wieder die meistgenutzte Anwendung im Festnetz der Telekom. Es folgten Netflix, Amazon Prime Video, Instagram und Tiktok. Bei den Uploads springt Amazon Web Services von zwei auf eins. Dafür rutscht iCloud von Platz eins auf vier. Platz zwei geht an Google Cloud. Platz drei belegt Microsoft Teams. Platz fünf geht an Discord.