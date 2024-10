In den letzten Tagen wurde bereits intensiv darüber spekuliert, dass Apple in der kommenden Woche neue Macs ankündigen wird. Nun haben wir die offizielle Bestätigung erhalten. Es erwartet uns eine „aufregende Woche voller Ankündigungen“. Was sich im Detail dahinter verbirgt, ist noch unbekannt. Fest steht, dass der Mac eine zentrale Rolle spielen wird.

Apple kündigt neue Macs für nächste Woche an

Apples Marketing-Chef Greg Joswiak hat sich vor wenigen Augenblicken auf X zu Wort gemeldet und eine aufregende Woche voller Ankündigungen in Aussicht gestellt. Los geht es am kommenden Montag. Aufgrund der Zeitverschiebung dürften die ersten Neuerungen am Montag Nachmittag eintrudeln. Wie kommen wir auf neue Macs? Zum einen spricht Apples Senior Vice President of Marketing von „Mac you Calendar“ und zum anderen ist das Finder-Icon in der Video-Sequenz zu sehen.

Wir gehen davon aus, dass Apple ab Montag Tag für Tag neue Produkte präsentieren wird. Dabei dürfte sich der Hersteller auf die Tage Montag bis Mittwoch konzentrieren. Denkbar wäre, dass am Montag ein neuer iMac mit M4-Chip präsentiert wird. Parallel dazu könnten neuen Modelle von Magic Mouse, Magic Keyboard und Magic Trackpad (jeweils mit USB-C) angekündigt werden. Am Montag Abend erwarten wir die Freigabe von iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 und Co.

Am Dienstag könnten dann das neue 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mit M4-Chip erscheinen, bevor am Mittwoch der komplett neue Mac mini das Licht der Welt erblicken könnte. Bei der Ankündigungsreihenfolge handelt es sich allerdings um eine Vermutung unsererseits. Schlussendlich müssen wir bis nächste Woche warten, um zu erfahren, was Apple im Detail im Schilde führt. Die Formulierungen von Joswiak klingt zumindest danach, dass tagtäglich neue Produkte auf uns warten.