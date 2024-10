Knapp ein Jahr, nachdem Apple TV+ offiziell bestätigt hatte, dass man eine neue Thriller-Serie namens „Prime Target“ mit Leo Woodall and Quintessa Swindell in Auftrag gegeben hat, startet die Serie auf am 22. Januar 2025 auf dem Apple Video-Streaming-Dienst.

Heute hat Apple TV+ den Starttermin für den neuen Verschwörungsthriller „Prime Target“ mit SAG-Award-Gewinner Leo Woodall ((“The White Lotus,” “One Day”) und Quintessa Swindell („Black Adam“, „In Treatment“) bekannt gegeben. Das neue Drama wurde vom preisgekrönten Autor Steve Thompson („Sherlock“, „Vienna Blood“) geschaffen, der auch als ausführender Produzent fungiert. Produziert wird die Serie von New Regency in Zusammenarbeit mit Ridley Scotts Scott Free Productions für Apple TV+.

Die achtteilige Serie feiert am 22. Januar 2025 auf Apple TV+ ihre Premiere. Zum Start können die ersten beiden Folgen abgerufen werden. Anschließen folgen immer mittwochs neue Episoden bis zum 05. März 2025.

„Prime Target“ handelt von Edward Brooks (gespielt von Woodall), einem brillanten jungen Mathematik-Absolventen, der kurz vor einem großen Durchbruch steht. Wenn es ihm gelingt, ein Muster in Primzahlen zu finden, besitzt er den Schlüssel zu jedem Computer der Welt. Bald wird ihm klar, dass ein unsichtbarer Feind versucht, seine Idee zu zerstören, bevor sie überhaupt geboren ist, was ihn in den Orbit von Taylah Sanders bringt, einer NSA-Agentin (gespielt von Swindell), die damit beauftragt wurde, das Verhalten von Mathematikern zu beobachten und darüber zu berichten. Gemeinsam beginnen sie, die beunruhigende Verschwörung aufzudecken, in deren Mittelpunkt Edward steckt.