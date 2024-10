Apple ist immer bestrebt, das iPhone weiterzuentwickeln, und hierfür hat schon das eine oder andere Mal die Apple Watch als Inspirationsquelle gedient. Das könnte bald auch im Fall der neuen Display-Technologie der Series 10 der Fall sein.

LTPO3-Display für das iPhone?

Die Technologie, von der hier die Rede ist, heißt LTPO3 und bezeichnet eine neue Art von OLED-Display, das Apple erstmals bei der Apple Watch Series 10 einsetzt. LTPO steht für Low-Temperature Polycrystalline Oxide. Hierbei handelt es sich um ein Panel, das vor allem darauf ausgelegt ist, Strom zu sparen. Bei der LTPO3-Version ist Apple noch einen Schritt weiter gegangen und hat einen Teil der internen Schaltung des Displays – die „Dünnfilmtransistoren“ – durch eine effizientere oxidbasierte Alternative ersetzt.

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass das Display viel intelligenter damit umgehen kann, wann und wie Energie verbraucht wird. Das Gerät kann somit seinen Akkuverbrauch effizienter verwalten. Für die Apple Watch bedeutet das LTPO3-Upgrade (im Vergleich zu LTPO2) eine bis zu 40 % höhere Helligkeit zu den Seiten hin (in der Fachsprache „off-axis“ genannt). LTPO3 ermöglicht auch eine schnellere Aktualisierungsrate, wenn sich die Apple Watch im Always-On-Modus befindet – von einmal pro Minute auf einmal pro Sekunde, was bedeutet, dass ihr jetzt die Sekunden ticken sehen könnt, ohne das Handgelenk heben zu müssen.

Die Hoffnung, dass LTPO3 bereits im iPhone 17 zum Einsatz kommen wird, müssen wir jedoch dämpfen. Wie The Elec berichtet, wird Apple voraussichtlich weiterhin die älteren LTPO2-Displays in der iPhone 17 Generation verwenden – wenn auch mit einigen Upgrades für alle Modelle, nicht nur für die Pro-Versionen. Aber Samsung, Apples wichtigster Display-Lieferant, bereitet sich bereits auf die Entwicklung von entsprechenden LTPO3-Panels vor, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese ihren Weg in das iPhone finden werden.