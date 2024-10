Apple hat gestern die erste Entwickler-Beta für iOS 18.2 veröffentlicht, die mehrere wichtige neue Funktionen enthält. Von KI-gestützten Erweiterungen bis hin zu neu gestalteten Apps bietet das Update eine Vielzahl von Verbesserungen, die es zu entdecken gilt. Während der offizielle Release von iOS 18.1 für nächste Woche geplant ist, hat sich MacRumors schon einmal die Highlights der ersten iOS 18.2 Beta angeschaut.

Apple Intelligence

Auch iOS 18.2 steht im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Das Update läutet die nächste Phase von Apples wachsendem Apple Intelligence Paket ein und bringt uns einige der Features, die wir bereits auf der WWDC 2024 gesehen haben:

Image Playground

Mit iOS 18.2 führt Apple eine neue App namens Image Playground ein. Das Tool ermöglicht euch die schnelle Erstellung von Bildern. Gebt einfach eine Beschreibung ein, und innerhalb weniger Sekunden wird ein Bild erstellt. Es stehen zwei Stile zur Auswahl: Animation oder Illustration. Ein dritter Stil, Skizze, wird in Zukunft nachgereicht. Die App kann auch direkt aus Nachrichten- oder Mail-Anwendungen genutzt werden, um kreative Inhalte schnell zu teilen.

Genmoji

Mit Genmoji erweitert Apple die Möglichkeiten der Emoji-Gestaltung. Ihr könnt benutzerdefinierte Emojis erstellen, die genau zur aktuellen Stimmung passen, oder sogar ein Genmoji auf Basis eines Fotos erstellen.

ChatGPT-Integration in Siri

Siri erhält nun Unterstützung durch ChatGPT. Das bedeutet, dass Siri bei komplexeren Fragen oder spezifischem Wissen auf ChatGPT zurückgreifen kann. Siri wird immer die Zustimmung des Benutzers einholen, bevor eine Anfrage an ChatGPT gesendet wird, um sicherzustellen, dass der Datenschutz gewährleistet bleibt.

Schreibwerkzeuge Update

Ihr könnt jetzt nicht nur den Umgangston einer Nachricht auf einen freundlichen, unkomplizierten oder professionellen Stil ändern, sondern auch weitere kreative Änderungen vornehmen. Zusätzlich wird ChatGPT in die Schreibwerkzeuge integriert, womit Texte zu spezifischen Themen generiert werden können.

Visuelle Intelligenz

Für iPhone 16 Nutzer fügt die iOS 18.2 Beta 1 die neue visuelle Intelligenzfunktion hinzu. Wenn ihr lange auf die Kamerasteuerung drückt, aktiviert ihr den neuen visuellen Intelligenzmodus, der euch hilft, mehr über die Dinge um euch herum zu erfahren.

Richtet man beispielsweise das iPhone auf ein Restaurant, werden Öffnungszeiten, Bewertungen und Kontaktinformationen angezeigt. Außerdem kann die Funktion Texte laut vorlesen, Telefonnummern erkennen, um sie direkt zu speichern, oder dabei helfen, ein Produkt online zu finden. Apple plant, die Visuelle Intelligenz im Laufe der Zeit um weitere Funktionen zu erweitern.

Image Wand

iOS 18.2 fügt die Image Wand Funktion als Teil von Apple Intelligence in der Notizen-App hinzu. Grobe Skizzen können so in ausgefeilte Bilder umgewandelt werden. Hierfür müsst ihr nur einen Kreis um die Skizze zeichnen. Image Wand analysiert dann den Inhalt, um ein ergänzendes Bild zu erstellen. Ihr könnt sogar leere Flächen auswählen, um ein Bild passend zum umliegenden Kontext zu erstellen.

Mehr Regionen für Apple Intelligence

iOS 18.2 erweitert die Unterstützung für Apple Intelligence auf mehr Regionen, darunter Englisch für Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und das Vereinigte Königreich. Dies bedeutet, dass mehr Nutzer die KI-gestützten Funktionen von Apple nutzen können, ohne dass sie ihre Sprache auf US-Englisch umstellen müssen. Die Unterstützung für weitere englische Varianten und komplett andere internationale Sprachen wird im Jahr 2025 eingeführt. In dem Zusammenhang kündigte Apple letzten Monat eine Sprach-Roadmap an, die u. a. Französisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch umfasst.

Apple Intelligence wird nicht zum Start auf dem iPhone und iPad in der EU zur Verfügung stehen. Apple Intelligence kann allerdings auf dem Mac auch in Deutschland genutzt werden.

Eine intelligentere Mail-App

Die Mail-App erhält ebenfalls ein großes Update. Ein neues Kategorisierungssystem hilft dabei, den Posteingang automatisch in vier Kategorien aufzuteilen: „Primär“ (persönliche und wichtige E-Mails), „Transaktionen“ (z.B. Quittungen), „Updates“ (Benachrichtigungen von sozialen Medien) und „Werbung“ (Rabattangebote u. ä.).

Für Nutzer, die große visuelle Darstellungen bevorzugen, bietet die Mail-App jetzt größere Kontaktbilder. Zusätzlich gibt es eine neue Ansicht, die alle E-Mails von einem bestimmten Unternehmen an einem Ort zusammenfasst, was die Übersichtlichkeit deutlich erhöht.

Änderungen für Europa

Apple macht einige Apps – wie den App Store, Nachrichten, Kamera, Fotos und Safari – im Rahmen der neuen EU-Vorschriften deinstallierbar. Zudem haben Entwickler weltweit die Möglichkeit, EU-spezifische Funktionen wie alternative Browser-Engines und kontaktlose Zahlungs-Apps zu entwickeln und zu testen.

Weitere kleine Änderungen

Das iOS 18.2 Update enthält nicht nur komplett neue Apps – es gibt auch zahlreiche kleine Anpassungen, die einen großen Unterschied machen.