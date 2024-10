Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 1 zu iOS 18.2 zur Verfügung gestellt. Diese steht zunächst nur für Geräte zur Verfügung, die mit Apple Intelligence kompatibel sind (iPhone 15 Pro, iPhone 16 und iPhone 16 Pro). Mit dem Update bringt Apple allerhand Neuerungen auf die Geräte (wir berichteten). Auf eine Anpassung für Anwender in der EU möchten wir noch einmal gesondert eingehen. Zukünftig könnt ihr den App Store, Safari und weitere Standard-Apps von eurem iPhone löschen.

iOS 18.2: Anwender in der EU können App Store, Safari und weitere Standard-App löschen

Bereits vor ein paar Monaten hatte zu verstehen gegeben, dass das Unternehmen aus Cupertino weitere Änderungen an iOS vornehmen wird, um dem Gesetzt über Digitale Märkte in der EU zu entsprechen.

Mit dem kommenden Update auf iOS 18.2 setzt Apple weitere Vorgaben der EU um. Mit dem X.2 Update werden Anwender in der EU in die Lage versetzt, verschiedene Systems-Apps zu entfernen. Nahezu alle Standard-Apps können entfernt werden. So könnt ihr beispielsweise den App Store, Safari, Nachrichten, Fotos und Kamera löschen. Lediglich die Telefon-App und die Einstellungen-App können nicht entfernt werden. Gelöschte Apps können über den Menüpunkt „App-Installation“ in der Einstellunge-App erneut heruntergeladen werden.

In den USA und vielen weiteren Ländern können System-Apps, wie zum Beispiel der App Store oder die Fotos-App nicht entfernt werden. Diese können lediglich auf dem iPhone versteckt werden.