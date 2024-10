Anscheinend wird Apple das nächste iPad mini mit einem deutlich verbesserten Display ausstatten. Wenn ihr Apples Bildschirmtechnologie im Auge behalten habt, ist es keine große Überraschung, dass die OLED-Technologie auf weitere iPads ausgeweitet wird, doch bezüglich des Zeitpunkts waren sich die Experten noch nicht einig. Wenn wir über Display-Experten reden, darf natürlich Ross Young nicht fehlen, der sich bisher mit den wohl treffsichersten Prognosen ausgezeichnet hat. Und so gibt uns Young kurz und bündig auf X zu verstehen: „Das nächste iPad mini wird ein OLED-Display haben.“

iPad mini 8 soll ein OLED-Display erhalten

Im Moment haben das iPad mini 7 und seine Vorgängermodelle LC-Displays. LCD ist nicht schlecht – damit läuft das mini schon seit Jahren, und es funktioniert ganz gut. Aber OLED hat einige entscheidende Vorteile, die das mini 8 zu einem großen Sprung nach vorn für Apples kleinstes Tablet machen könnten.

Mit OLED werden tiefere Schwarztöne erzielt, was einen höheren Kontrast und ein lebendigeres Seherlebnis bedeutet. OLED bietet außerdem eine bessere Energieeffizienz, was sich in einer längeren Akkulaufzeit niederschlagen könnte – ein Vorteil, der immer willkommen ist, vor allem, wenn man sein iPad mini gerne mit auf Reisen nimmt, ohne ständig nach einer Steckdose suchen zu müssen.

Die Umstellung auf OLED erfolgt nicht nur für das mini. Wir haben bereits gesehen, wie das iPad Pro auf OLED umgestellt wurde. Das iPhone sowie die Apple Watch sind schon länger im OLED-Club und Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple plant, die Technologie in seiner gesamten Produktpalette einzusetzen, einschließlich zukünftiger Versionen des iPad Air und MacBook Pro. Es ist Teil von Apples Strategie, die Qualität seiner Displays weiter zu verbessern, damit alles, von Filmen bis hin zu FaceTime-Anrufen, noch ein bisschen besser aussieht.

Doch bevor wir uns zu sehr in Begeisterung hineinsteigern, sollten wir bedenken, dass dieses Update noch eine Weile auf sich warten lassen könnte. Das aktuelle iPad mini 7 ist gerade erst auf den Markt gekommen, und wenn man sich die Geschichte des Geräts ansieht, werden wir das mini 8 wahrscheinlich erst in ein paar Jahren in den Händen halten.