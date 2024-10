Seitdem Lionel Messi zu Inter Miami CF gewechselt ist, liegt ein deutlich größerer Fokus auf der Major League Soccer. Unter anderem profitiert Apple davon, da sich das Unternehmen aus Cupertino zehn Jahren lang die exklusiven Übertragungsrechte sichern konnte. Nun gibt Messi sein Debüt in den MLS Cup Playoffs. Dieses wird kostenlos im MLS Season Pass auf Apple TV gestreamt.

Messis MLS Cup Playoffs-Debüt kostenlos im MLS Season Pass auf Apple TV

Lionel Messi gibt diesen Freitag, 25. Oktober sein historisches Debüt in den MLS Cup Playoffs, wenn die Playoffs mit einem kostenlosen Spiel zur Hauptsendezeit im MLS Season Pass auf Apple TV zurückkehren. Favorit Inter Miami CF tritt um 8:30 Uhr p.m. EDT (Samstag, 26. Oktober, 2:30 Uhr CET) in der ersten Runde der Best-of-Three Serie gegen Atlanta United FC an.

Wie eingangs erwähnt, wechselte Messi in der vergangenen Saison zu Inter Miami CF. Anfang dieses Monats führte er den Verein zum Gewinn des Supporters Shield und zum Punkterekord in einer Saison. Nun strebt er den 47. Titel in seiner Karriere an.

Das Spiel könnt ihr übe die Apple TV App auf Apple Geräten, Smart-TVs und Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com/de verfolgen.

Zusätzlich zur kostenlosen Übertragung im MLS Season Pass auf Apple TV wird das Spiel am Freitagabend auch live auf apple.com/de und in Apple Stores auf der ganzen Welt gestreamt, darunter Apple Fifth Avenue in New York City, Apple Union Square in San Francisco und Apple The Grove in Los Angeles sowie in Apple Stores in Australien, Brasilien, Kanada, Japan, Korea und Mexiko.