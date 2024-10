Apple hat ein Firmware-Update für die AirPods Pro 2 zur Verfügung gestellt. Die Version 7B19 steht sowohl für die AirPods Pro 2 mit Lightning- als auch USB-C Anschluss bereit. Diese ersetzt die Version 7A305, die im September freigegeben wurde.

AirPods Pro 2: Firmware-Update 7B19 enthält Funktionen der Hörgesundheit

Im vergangenen Monat kündige Apple Funktionen der Hörgesundheit für die AirPods Pro 2 an. Mittlerweile wissen wir, dass diese in der kommenden Woche mit dem Update auf iOS 18.1 eingeführt werden. Im Vorfeld hat der Hersteller aus Cupertino nun die begleitende Firmware-Update für die AirPods Pro 2 veröffentlicht.

Die Release-Notes lesen sich wie folgt

Bei Verwendung mit einem iPhone oder iPad mit iOS 18.1 oder iPadOS 18.1 oder höher ermöglichen AirPods Pro 2 mit Firmware-Update 7B19 drei neue Funktionen – einen Hörtest, ein Hörgerät und einen Gehörschutz.

Die Apple-Hörtestfunktion bietet wissenschaftlich validierte Hörtestergebnisse bequem von zu Hause aus (für Benutzer ab 18 Jahren).

Die Hörgerätfunktion bietet personalisierte, klinisch hochwertige Unterstützung, die automatisch auf Geräusche in deiner Umgebung sowie auf Musik, Videos und Anrufe angewendet wird (für Benutzer ab 18 Jahren mit wahrgenommenem leichten bis mittelschweren Hörverlust).

Die Gehörschutzfunktion hilft Benutzern, die Belastung durch laute Umgebungsgeräusche in allen Hörmodi zu minimieren (verfügbar in den USA und Kanada).

Apple spricht davon, dass für die Funktionen AirPods Pro 2 mit Firmware-Version 7B19 oder höher erforderlich sind. Möglicherweise sind nicht alle Funktionen in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Eure Rückmeldungen zeigen, dass der Hörtest hierzulande bereits in der Beta-Version verfügbar ist. Von daher sollte dieser auch in der kommenden Woche mit der Freigabe von iOS 18.1 für Jedermann bereitstehen.

Apple stellt keine Möglichkeit zur Verfügung das Update manuell zu installieren. Die Firmware installiert sich von selbst over-the-air, wenn sich die AirPods in einem Ladecase befinden, aufgeladen werden und mit einem iOS-Gerät oder Mac verbunden sind.