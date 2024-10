Wie MacRumors berichtet, könnte das iPhone 17 Pro Max eine willkommene Neuerung erfahren, vor allem in Bezug auf die Dynamic Island. So will der Analyst Jeff Pu erfahren haben, dass die Dynamic Island durch die Verwendung der Metalens-Technologie schlanker wird.

Kleinere Dynamic Island im iPhone 17 Pro Max

Apple führte die Dynamic Island mit dem iPhone 14 Pro im Jahr 2022 ein. Die Funktion wurde seither in alle Modelle vom iPhone 15 bis zum aktuellen iPhone 16 eingesetzt und integriert nahtlos Benachrichtigungen, Alarme und Multitasking in ein pillenförmiges Design, das die Frontkamera und Sensoren umgibt.

Wie der für gewöhnlich treffsichere Analyst Jeff Pu berichtet, wird das iPhone 17 Pro Max eine kleinere Dynamic Island haben. Er deutete die Reduzierung bereits im Mai an und bestätigte seine Vermutung nun in einer Mitteilung an Investoren. Ermöglicht werden soll die Änderung mit der sogenannten „Metalens“.

Eine Metalens ist eine flache Linse, die aus speziellen Nanostrukturen besteht und Licht auf eine neuartige Weise fokussiert. Diese Linsen sind extrem dünn (oft nur einige Mikrometer dick) und können Licht auf Basis von Nanostrukturen lenken, die kleiner als die Wellenlänge des Lichts selbst sind. Zum Einsatz soll die neue Technologie jedoch zunächst nur im iPhone 17 Pro Max kommen. Die Standard-Modelle und auch das kleinere iPhone 17 Pro Modell werden das Update laut Pu voraussichtlich nicht bekommen. Hier wird es wahrscheinlich wieder in den Folgejahren entsprechende Updates geben.

Wie immer sollten Gerüchte mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. In Anbetracht von Apples Geschichte der iterativen Innovation und Jeff Pus Erfolgsbilanz scheint die Einführung der Metalens-Technologie jedoch plausibel zu sein. Das iPhone 17 Pro Max könnte sehr wohl die nächste Stufe in der Entwicklung der Dynamic Island markieren – und sie in eine subtilere, weniger aufdringliche Funktion umwandeln.

Da die Markteinführung der iPhone 17 Generation noch etwa ein Jahr entfernt ist, können wir davon ausgehen, dass in den kommenden Monaten weitere Leaks und detailliertere Informationen auftauchen werden. Wenn Apple tatsächlich plant, die Metalens-Technologie zu implementieren, könnte dies ein Zeichen für eine umfassendere Neuausrichtung des Designs sein.