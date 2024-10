Apple hat seine TestFlight-App aktualisiert und neue Funktionen hinzugefügt, die den Betatestprozess von Apps optimieren sollen. Mit TestFlight können Beta-Versionen von Apps und App Clips schnell und einfach getestet werden, um Entwicklungsteams wertvolles Feedback zu senden, bevor sie ihre Apps im App Store veröffentlichen.

TestFlight: Entwickler können jetzt Testkriterien festlegen und Bildschirmfotos einfügen

TestFlight kann ab sofort in Version 3.6.0 aus dem App Store heruntergeladen werden. Um die Anzahl potenzieller Tester eingrenzen zu können, können Entwickler Kriterien festlegen, die erfüllt werden müssen, um an einer Beta teilzunehmen. Tester, die sich gegen die Teilnahme an einer bestimmten Beta entscheiden, können dem Entwickler Feedback geben und ihre Gründe darlegen.

In den Release-Notes heißt es

Dieses Update beinhaltet mehrere wichtige Verbesserungen, um deine Testerfahrung zu verbessern:

Einladungen enthalten Beschreibungen der Beta-App und es ist nun auch möglich, Bildschirmfotos und ihre App-Kategorie hinzuzufügen.

Entwicklungsteams können jetzt Kriterien für Tester:innen festlegen, die du erfüllen musst, damit du einer Beta beitreten kannst.

Du kannst über eine neue Feedback-Option den Entwicklungsteams mitteilen, warum du dich dazu entschieden hast, einer Beta nicht beizutreten.

Zusätzlich enthält dieses Update Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen.

TestFlight steht sowohl für iPhone, iPad, Mac und Vision Pro zur Verfügung.