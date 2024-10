Apple arbeitet seit längerem an einer non-invasiven Methode zur Messung des Blutzuckerspiegel mit der Apple Watch. Bis diese Technologie zum Einsatz kommt, dürften allerdings noch Jahre vergehen. Nun heißt es, dass Apple eine App zur Diabetes-Vorbeugung testet. Auch wenn diese nicht kurzfristig für Endverbraucher vorgesehen ist, könnte diese als Grundlage für zukünftige Apple-Produkte zur Blutzuckerkontrolle dienen.

Apple testet Blutzucker-App zur Diabetes-Vorbeugung

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass ausgewählte Apple Mitarbeiter mit Prädiabetes eingeladen wurden, die App zu testen. Die App bietet Unterstützung bei der Lebensmittelauswahl und bei der Änderung des Lebensstils. Die teilnehmenden Mitarbeiter bestätigten ihren Prädiabetes durch einen Bluttest und überwachten dann aktiv ihre Mahlzeiten und ihren Blutzucker mithilfe von Glukosemessgeräten.

So wurde den Mitarbeitern mithilfe der App veranschaulicht, wie ich gesunde und ungesunde Ernährung auf den Blutzuckerspiegel auswirkt und zu einem Fortschreiten der Krankheit führen kann. Ein deutlicher Glukoseanstieg nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit könnte die Testpersonen beispielsweise dazu ermutigen, mehr Proteine ​​zu sich zu nehmen und andere Entscheidungen zu treffen. Ziel ist es, im Prädiabetes-Stadium einzugreifen und Millionen von Menschen dabei zu untersüttzen, die Entwicklung von Diabetes 2 zu vermeiden. Laut Gurman hat Apple die App verwendet, um zu untersuchen, wie Blutzuckerdaten genutzt werden könnten und welche zukünftigen Tools für Verbraucher hilfreich sein könnten.

Wie eingangs erwähnt, arbeitet Apple seit längerem an einer non-invasiven Methode zur Blutzuckermessung. Derzeit erfordern die meisten Blutzuckertests einen Stich durch die Haut. Im vergangenen Jahr hieß es, dass Apples Forschung an der Blutzuckerüberwachung das Stadium des „Proof-of-Concept“ erreicht haben. Allerdings ist der funktionsfähige Prototyp viel zu groß, um in einem Gerät von der Größe der Apple Watch verbaut werden zu können. Es dürfte noch Jahre dauern, bis Apple eine Apple Watch mit non-invasiver Methode zur Blutzuckermessung auf den Markt bringt. Während dieser Zeit könnte Apple Tools zur Nahrungsprotokollierung und Blutzuckerüberwachung für die Health-App entwickeln.