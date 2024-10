Noch vor der offiziellen Freigabe von iOS 18.1 hat Apple die erste Entwickler-Beta von iOS 18.2 veröffentlicht, die viele neue Apple Intelligence Funktionen enthält. Eine der neuen Funktionen ist die lang erwartete Integration mit ChatGPT, und dank dieser verrät euch Siri, was auf dem Bildschirm des iPhone zu sehen ist.

Stellt euch vor: Ihr scrollt durch Instagram und entdeckt ein Foto von einem Gebäude, das euch vage bekannt vorkommt. Anstatt sich den Kopf zu zerbrechen oder in eine Suchmaschine zu klicken, könnt ihr Siri einfach fragen: „Welches Gebäude ist auf diesem Foto zu sehen?“ oder „Wo ist dieser Ort?“ Siri macht einen Screenshot, sendet ihn an ChatGPT und gibt euch die Antwort.

Die neue iOS 18.2 Funktion ist auch für diejenigen interessant, die kein iPhone 16 besitzen, das als einziges Gerät bisher über Visual Intelligence verfügt. Mit Visual Intelligence können Benutzer die Kamerasteuerung drücken, um Informationen darüber zu erhalten, was die iPhone-Kamera gerade sieht. Wenn ihr mit einem iPhone 15 Pro oder einem kompatiblen iPad arbeitet, könnt ihr einfach ein Foto aufnehmen und dann Siri und ChatGPT fragen, was ihr wollt.

How cool is this?? If you ask Siri “what is this”, she now sends a screenshot of whatever’s on the screen to ChatGPT. It’s like a slightly less convenient version of Visual Intelligence for us “old” 15 Pro users who haven’t [yet] upgraded to iPhone 16 pic.twitter.com/13h2W7ytLz

— EverythingAppleBro (@Epicgamer_Mac) October 25, 2024