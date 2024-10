Safari bekommt ein Update, das räumliche Fotos und Videos für die Vision Pro ins Web bringt. So verrieten die Apple Produktmanagerin Della Huff und der Designer Billy Sorrentino gegenüber PetaPixel, dass Webentwickler bald die Möglichkeit erhalten, räumliche Fotos und Videos in ihre Webseiten einzubetten, was das Teilen der 3D-Inhalte deutlich vereinfachen soll.

Momentaufnahme in 3D

Räumliche Fotos und Videos können mit dem iPhone 15 Pro, Pro Max oder einem der iPhone 16 Modelle sowie mit der Vision Pro selbst aufgenommen werden. Diese Geräte sind in der Lage, Medien zu erfassen, die speziell für ein 3D-Betrachtungserlebnis für die Vision Pro entwickelt wurden. Mit visionOS 2 können sogar Standardfotos mit einem verbesserten Tiefeneffekt versehen werden.

Derzeit ist die Weitergabe räumlicher Inhalte etwas eingeschränkt. Nutzer können räumliche Aufnahmen nur über Nachrichten, E-Mail oder AirDrop versenden oder sie in der Dateien-App speichern. Eine weitergehende Freigabe, wie z. B. das Präsentieren dieser räumlichen Aufnahmen auf Webseiten, ist noch nicht nahtlos möglich. Die kommende Safari-Unterstützung wird diese Einschränkung jedoch angehen, sodass es viel einfacher wird, räumliche Fotos und Videos direkt auf Webseiten zu veröffentlichen und zu erkunden.

Neue Möglichkeiten für Entwickler

Für Entwickler bedeutet die bevorstehende Aktualisierung neue Möglichkeiten zur Verbesserung des Webangebots. Sobald die neue Funktion verfügbar ist, wird das Einbetten von 3D-Inhalten genauso einfach sein wie das Einbetten von normalen Fotos oder Videos. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Vision Pro Nutzer das 3D-Erlebnis erhalten, während andere, die nicht über ein Headset die Webseite besuchen, die Inhalte weiterhin in einem Standard-2D-Format betrachten können.

Apple hat zwar kein genaues Veröffentlichungsdatum für die räumliche Betrachtung im Web genannt, aber es ist wahrscheinlich, dass die Funktion im visionOS 2.2 Update enthalten sein wird, das noch vor Ende dieses Jahres erwartet wird. Das bedeutet, dass Nutzer bald in der Lage sein werden, ihre 3D-Panoramabilder oder andere räumliche Aufnahmen nahtlos über das Internet zu teilen, und zwar für jeden, der ein Vision Pro Headset besitzt.