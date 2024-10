Apple wird uns womöglich in naher Zukunft etwas Neues für unser Zuhause bieten, das ein bisschen klassischen Charme mitbringt. Nach den neuesten Informationen von Bloombergs Mark Gurman soll sich das kommende Apple Smart Home Display an einem der beliebtesten Apple-Designs orientieren – dem iMac G4.

Ein Standfuß, der sich abhebt

Wenn ihr ein langjähriger Apple-Fan seid, der sich immer noch gerne an den kultigen iMac G4 erinnert, könnte euch Apples kommendes Smart Home Display ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Gurman zufolge plant Apple, das Display auf einem kleinen Sockel mit abgewinkeltem Design zu positionieren, der eine klare Anspielung auf die runde Unterseite des G4 ist.

Ein weiterer interessanter Ausblick ist die Möglichkeit, dass in dem Standfuß Lautsprecher eingebaut sind. Das könnte bedeuten, dass Apples Smart Home Display im Wesentlichen ein HomePod ist, aber mit einem angeschlossenen Display.

Das Gerät scheint vom Design her ein Liebesbrief an die frühen 2000er Jahre zu sein, doch unter der Haube soll modernste Technik stecken. Das Smart Home Display ist sehr kompakt – etwa so groß wie zwei nebeneinander liegende iPhones. Klein? Ja. Aber es steckt eine Menge drin. Gurman sagt, dass wir einen A18-Chip erwarten können, der das Gerät antreibt. Das ist eine solide Rechenleistung für ein Smart Home Display, das im Regal oder auf der Küchentheke stehen soll und alles von FaceTime-Anrufen bis zur Verwaltung des Kalenders erledigen kann – und das Wichtigste: Es beherrscht Apple Intelligence.

Apple arbeitet auch an einem neuen „homeOS“, das voraussichtlich Apps wie Notizen, Kalender und FaceTime unterstützen wird. Die Benutzeroberfläche ist für die Steuerung von Smart Home Anwendungen optimiert und erleichtert den schnellen Zugriff auf Informationen. Das Design des Betriebssystems legt den Schwerpunkt auf Widgets und nicht auf traditionelle Apps, sodass Nutzer ihr Smart Home auf einen Blick verwalten können.

Gurman deutet an, dass das Smart Home Display relativ erschwinglich sein wird. Das ist eine gute Nachricht, wenn man darüber nachdenken sollte, ein paar dieser Displays im Haus zu verteilen. Wahrscheinlich will Apple mit diesem Gerät sein neues „homeOS“ einer breiten Masse zugänglich machen, damit es in vielen Haushalten zum Einsatz kommt.