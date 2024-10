Mit dem kurz vor der Tür stehenden iPadOS 18.1 bringt Apple eine neue Art der Interaktion mit Siri auf das iPad. So könnt ihr dank der „Scribble to Siri“-Funktion bald Siri Befehle einfach per Handschrift geben. Wenn ihr den Apple Pencil ohnehin regelmäßig nutzt, soll sich die neue Funktion wie eine natürliche Erweiterung eures Workflows anfühlen.

Was genau ist „Scribble to Siri“?

Im Jahr 2020 stellte Apple Scribble mit iPadOS 14 vor. Die Funktion wandelt die „gekritzelten“ Notizen nahtlos in getippten Text um. Mit iPadOS 18.1 wird Scribble noch weiter verbessert, denn es funktioniert jetzt mit Siri. Das heißt, wenn ihr Siri etwas fragen wollt, könnt ihr einfach euren Apple Pencil nehmen, etwas schreiben und eure Handschrift in einen Siri-Befehl umwandeln lassen.

„Scribble to Siri“ hört sich wie eine praktische Neuerung an. Vielleicht sitzt ihr in einem überfüllten Flugzeug oder in einer Bibliothek, und es ist nicht ideal, Siri laut anzusprechen. Oder vielleicht bevorzugt ihr einfach die fließende Bewegung der Handschrift und habt den Pencil ohnehin gerade in der Hand – „Scribble to Siri“ bietet sich sicherlich in vielen Situationen als gute Alternative zum Sprachbefehl an.

Apple Intelligence vorausgesetzt

Apple hat die „Scribble to Siri“-Funktion in einem Interview mit Jacob Krol von TechRadar hervorgehoben und über das neue iPad mini gesprochen. Dabei zeigte sich auch ein kleiner Haken. „Scribble to Siri“ basiert auf Apples neuesten Apple Intelligence Funktionen, die nur von bestimmten iPads unterstützt werden. Wenn ihr also ein iPad Pro, iPad Air oder das neueste iPad mini habt – genau genommen solche mit M1, M2, M4 oder A17 Pro Chip –, dann seid ihr startklar, andernfalls wird die Funktion nicht unterstützt.

Wenn ihr ein älteres iPad einsetzt, wird Scribble zwar wie gewohnt Handschrift in Text umwandeln, aber die neue Siri-Integration wird nicht verfügbar sein.

Technisch gesehen ist die Funktionsweise nicht komplett neu. Es ist bereits möglich, mit Siri per Texteingabe (anstelle von Sprechen) zu kommunizieren. Wählt hierfür „Einstellungen“ > „Bedienungshilfen“ > „Siri“ und aktiviert die Option „Siri schreiben“. Nun könnt ihr Siri wie gewohnt aktivieren, um eine Anfrage zu stellen, und verwendet dann die Tastatur und das Textfeld, um Siri eine Frage oder eine Anfrage zu stellen. Der Unterschied zur neuen Siri-Scribble-Funktion ist, dass ihr jetzt mühelos zwischen Sprechen und Schreiben (mit dem Apple Pencil) wechseln könnt, wodurch sich das Erlebnis viel natürlicher und anpassungsfähiger anfühlt.