Apple Intelligence ist ab heute auf iPhone, iPad und dem Mac verfügbar. Allerdings trifft dies noch nicht weltweit für alle Nutzer, alle „Apple Intelligence“-Funktionen und alle Geräte zur Verfügung. Während Apple Intelligence heute auch in der EU auf dem Mac startet, war bis dato unklar, wann Apple Intelligence hierzulande den Sprung auf das iPhone und iPad schaffen wird. Nun hat das Unternehmen hierfür ein Zeitfenster genannt.

Apple Intelligence auf dem iPhone: ab April auch in Deutschland

Die ersten Apple Intelligence Features sind ab sofort als kostenloses Softwareupdate mit iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 verfügbar und können weltweit in vielen Regionen genutzt werden, wenn Siri und die Gerätesprache auf Englisch (USA) eingestellt sind.

Mac Anwender in der EU können mit macOS Sequoia 15.1 auf Apple Intelligence in Englisch (USA) zugreifen. Spannender dürfte es allerdings im April werden. Im April werden die Apple Intelligence Features für Nutzer von iPhone und iPad in der EU – und somit auch in Deutschland – eingeführt. Dazu gehören viele der Kernfunktionen von Apple Intelligence, darunter Schreibwerkzeuge, Genmoji, ein überarbeitetes Siri mit besserem Sprachverständnis, ChatGPT Integration und vieles mehr.

Aktuell unterstützt Apple Intelligence nur Englisch (USA). Im Dezember wird Apple Intelligence für lokalisiertes Englisch in Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und Südafrika verfügbar sein. Im April liefert ein Softwareupdate erweiterte Sprachunterstützung, mehr Sprachen kommen im Laufe des Jahres dazu. Chinesisch, Deutsch, Englisch (Indien), Englisch (Singapur), Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch und andere Sprachen werden dann unterstützt.