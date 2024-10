Apple hat vor wenigen Augenblicken einen neuen iMac mit M4-Chip, Unterstützung von Apple Intelligence, neuen Farboptionen, Nanotextur-Displayoption, eine 12-MP-Center-Stage-Kamera und Thunderbolt 4-Konnektivität angekündigt. Der neue iMac M4 kann ab sofort über den Apple Online Store bestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart findet am 08. November statt.

Apple kündigt neuen iMac mit M4-Chip an

Ende letzte Woche bestätigte Apple, dass das Unternehmen im Laufe dieser Woche neue Produkte ankündigten wird. Es war zu vermuten, dass die Verantwortlichen von Montag bis Mittwoch neue Produkte per Pressemitteilung präsentieren werden. Den Anfang macht am heutigen Tag der neue iMac mit M4-Chip.

So hat Apple vor wenigen Augenblicken den neuen iMac mit dem leistungsstarken M4 Chip und Apple Intelligence in seinem ultradünnen Design angekündigt. Mit M4 ist der iMac im Vergleich zum iMac mit M1 bis zu 1,7-mal schneller bei täglicher Produktivität und bis zu 2,1-mal schneller bei anspruchsvollen Arbeitsabläufen wie Fotobearbeitung und Gaming. Mit der Neural Engine im M4 ist der iMac laut Apple der weltweit beste All-in-One-Computer für KI und konzipiert für Apple Intelligence. Der neue iMac ist in neuen Farben erhältlich und das 24 Zoll 4,5K Retina-Display ist optional mit Nanotexturglas erhältlich.

Der iMac verfügt über eine neue 12MP Center Stage-Kamera mit Desk View, bis zu vier Thunderbolt 4-Anschlüsse und farblich abgestimmte Zubehörteile mit USB-C.

Preis & Verfügbarkeit

Der neue iMac ist jetzt mit 16 GB gemeinsamem Speicher und ab 1499 Euro in den Farben Blau, Violett, Pink, Orange, Gelb, Grün und Silber erhältlich und kann ab sofort über den Apple Online Store vorbestellt werden. Der iMac M4 ist ab dem 08. November 2024 erhältlich.