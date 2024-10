Vergangene Woche hat Apple bestätigt, dass das Unternehmen im Laufe dieser Woche die finale Version von iOS 18.1 für Jedermann freigeben wird. Mit an Bord werden die ersten „Apple Intelligence“-Funktionen für das iPhone 15 Pro sowie die iPhone 16 Modelle sein. Zum Start steht Apple Intelligence nur auf Englisch (USA) und nicht in Europa auf dem iPhone zur Verfügung.

Kurz vor der Freigabe von iOS 18.1: Apple bewirbt erneut Apple Intelligence

Vor der Freigabe von iOS 18.1 (wir gehen davon aus, dass Apple heute Abend den Schalter umlegt) bewirbt der Hersteller aus Cupertino in einer Reddit-Anzeige bereits die Verfügbarkeit von Apple Intelligence und weist damit auf die baldige Freigabe des Updates hin.

Mit der Freigabe von iOS 18.1 steht zunächst einmal nur eine Handvoll der bereits angekündigten „Apple Intelligence“-Funktionen zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem ein natürlicheres und flexibleres Siri (inkl. neuem Erscheinungsbild sowie einem verbessertes Verständnis), Hilfreiche Schreibwerkzeuge, Zusammenfassungen in Mail und von Mitteilungen, das Bereinigen Tool in Fotos, vorgeschlagene Antworten in Mail und Nachrichten, Transkriptionszusammenfassungen für Telefongesprächsaufzeichnungen und mehr.

iOS 18.1 wird allerdings nur der erste Schritt sein. Mit iOS 18.2 (dieses Update erwarten wir im Dezember), gibt es einen Schwung neuer AI-Funktionen sowie die Unterstützung weiterer englischer Sprachregionen. Mit iOS 18.4 soll es dann im Frühjahr die nächste Features im Hinblick auf Apple Intelligence geben.