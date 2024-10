Die Deutsche Telekom informiert regelmäßig über den Ausbau ihrer Netze. Nachdem wir kürzlich frische Informationen zum Glasfasernetz erhalten haben, geht es nun mit dem Ausbau des Mobilfunknetzes weiter. In den vergangenen vier Wochen hat das Bonner Unternehmen das Mobilfunknetz an 333 Standorten erweitert.

Telekom: 5G-Abdeckung bei 97 Prozent

Im Oktober – offizielle spricht die Telekom von den letzten vier Wochen – hat das Unternehmen 333 Standort ausgebaut. 65 Standorte wurden dafür neu gebaut und funken jetzt, je nach individuellem Versorgungsziel, mit 4G- und 5G-Frequenzen. An 268 bestehenden Standorten wurde die Mobilfunk-Kapazität erhöht, um das Netz der Telekom noch besser zu machen. An 62 dieser Standorte wurde erstmals 5G in Betrieb genommen. Auf der besonders schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt mehr als 12.840 5G-Antennen in 956 Städten und Gemeinden – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Bereits heute können 97 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei über 99 Prozent.

Entlang der Bahnstrecke war die Telekom auch aktiv. n den vergangenen drei Jahren hat die Telekom 470 Mobilfunkmasten entlang der Bahnstrecken neu gebaut. An 1.900 Standorten entlang der Bahnstrecken wurde die Mobilfunkversorgung erweitert. Die Telekom stellt für Bahnreisende auf 99 Prozent der 7.800 Kilometer umfassenden Hauptverkehrsstrecken mindestens 200 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung. Auch auf den 12.000 Kilometer langen Nebenstrecken wird die Mobilfunkabdeckung immer weiter verbessert. Sie sind heute zu gut 96 Prozent mit 100 Mbit/s versorgt.