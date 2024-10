Apple hat ein Firmware-Update für die AirPods 4 veröffentlicht. Genau genommen, steht ab sofort die Firmware-Version 7B19 sowohl für die AirPods 4 als auch für die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung zur Verfügung.

Apple veröffentlicht Firmware-Update 7B19 für die AirPods 4

Apple hat das Firmware-Update 7B19 für die AirPods 4 freigegeben. Die jüngste Update ersetzt die Firmware-Version 7A304, die im September erschien.

Wirft man einen Blick auf die Release-Notes zur Firmware-Version 7B19, so beziehen sich diese ausschließlich auf die AirPods Pro 2. Apple hatte den AirPods Pro 2 kürzlich ein Firmware-Update verpasst, um diese auf die neuen Funktionen zur Hörgesundheit in Kombination mit iOS 18.1 vorzubereiten. Die AirPods 4 erhalten diese Funktionen allerdings nicht, so dass wir davon ausgehen, dass Apple ausschließlich unter der Haube gearbeitet, Bugs beseitigt und die Leistung des Systems optimiert hat. Wir haben die AirPods 4 bereits ausführlich getestet und diesen ein sehr gutes Gesamtergebnis ausgestellt.

Apple stellt keine Möglichkeit zur Verfügung das Update manuell zu installieren. Die Firmware installiert sich von selbst over-the-air, wenn sich die AirPods in einem Ladecase befinden, aufgeladen werden und mit einem iOS-Gerät oder Mac verbunden sind.

