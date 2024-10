Gestern hat Apple den neuen iMac mit M4-Chip (hier im Apple Online Store) angekündigt. Dabei handelt es sich um den ersten Mac, dem Apple den neuen M4-Chip spendiert. Im Laufe dieser Woche dürften noch das MacBook Pro und der Mac mini folgen. Bei einem neuen Prozessor lohnt sich in jedem Fall ein näherer Blick auf die technischen Details. In der Tat zeigt sich, dass Apple die Display-Unterstützung verbessert hat. So unterstützt der iMac mit 10-Core M4-Chip unter anderem ein externes Dis­play mit bis zu 8K Auf­lösung bei 120 Hz.

iMac mit 10-Core M4-Chip unterstützt ein externes Dis­play mit bis zu 8K Auf­lösung bei 120 Hz

Als Apple vor ein paar Jahren die ersten Macs mit Apple Silicon und damit mit M-Chips ausgerüstet hatte, war die Unterstützung externer Bildschirme noch stark beschränkt. Dies änderte sich von Generation zu Generation und mit dem M4-Chip gibt es nun einen weiteren großen Schritt nach vorne.

Zunächst einmal könnt ihr den iMac mit zwei unterschiedlichen M4-Varianten ausrüsten. Ihr entscheidet euch zwischen dem M4 mit 8‑Core CPU mit 4 Per­for­mance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen und 8-Core GPU sowie dem M4 mit 10-Core CPU mit 4 Per­for­mance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen und 10-Core GPU.

Entscheidet ihr euch für den „kleineren“ M4-Chip, so unterstütz der iMac ein externes Dis­play mit einer Auf­lösung von bis zu 6K bei 60 Hz. Fällt die Entscheidung auf den leistungsstärkeren M4-Chip, so unterstützt der iMac bis zu zwei externe Dis­plays mit bis zu 6K Auf­lösung bei 60 Hz oder ein externes Dis­play mit bis zu 8K Auf­lösung bei 120 Hz.

Bis dato gibt es keinen Mac, der eine 8K-Auflösung bei 120Hz unterstützt. Apple selbst bietet aktuell kein Display (8k-Display) an. Das Pro Display XDR bietet eine Auflösung von 6K bei 60Hz. Zudem offeriert Apple kein Display mit einer Bildweiderholrate von 120Hz. Es ist denkbar, dass das Unternehmen aus Cupertino derzeit am Nachfolger des Pro Display XDR arbeitet und diesen zu einem späteren Zeitpunkt mit dem neuen Mac Pro oder dem neuen Mac Studio ankündigt.

Wie eingangs erwähnt, wird heute und morgen mit der Ankündigung des neuen MacBook Pro mit M4, M4 Pro und M4 Max gerechnet sowie eines neuen Mac mini mit M4 und M4 Pro gerechnet. Auch bei diesen Modellen ist mit einer verbesserten Bildschirm-Unterstützung zu rechnen. Insbesondere auf die Eckdaten des MacBook Pro mit M4 Max sind wir gespannt.