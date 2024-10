Wir starten in den heutigen Mittwoch und werfen einen Blick auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebot UniqueMe für iPhone 16 Pro Hülle - Handyhülle für iPhone 16 Pro Case, 5 in 1 Set Rundumschutz... 5-in-1 Hülle Set für iPhone 16 Pro: UniqueMe hat dieses Kombi-Produkt speziell für iPhone 16 Pro...

8FT-Militärschutz Grade Protection : Dieser Handyhülle für iPhone 16 Pro ist aus hochwertigem,...

Angebot SwitchBot WLAN Smart Lock Pro mit Touchscreen-Tastatur, Türriegelschlösser, Smartes Türschloss,... Bis zu 15 Entsperrungsmethoden: Keypad Touch bietet Ihnen eine fortschrittlichen...

Verbesserte Kompatibilität: Die Aluminiumlegierung des Gehäuses bietet ein robusteres und...

Angebot soundcore by Anker, Sport X10 Bluetooth 5.2 Kopfhörer für Sport, Drehbare Ohrbügel, Tiefer Bass,... Mit dem soundcore Sport X10 erlebst du Komfort auf einem neuen Level: Dank der 210° drehbaren...

Dein robuster Partner für alle Sportroutinen: Die Sport X10 Workout-Ohrhörer sind wasserdicht dank...

Angebot Alexa Steckdose 4er Pack, EIGHTREE Smart WLAN Steckdose mit Strommessung, Sprachsteuerung & Timer,... Ultra-Mini-Größe: Unser Designer hat die Größe auf 4,4 x 4,4 cm reduziert. Somit passen die...

Überwachung des Energieverbrauchs: Möchten Sie den Stromverbrauch jedes einzelnen Geräts in Ihrem...

Angebot Spigen für iPhone 16 Pro Max Hülle [Anti-Yellowing] Ultra Hybrid MagFit Case Handyhülle... ✔ ANTI YELLOWING TECHNOLOGIE : 1,7-FACHE VERLANGSAMUNG durch Anti Yellowing Technologie. Das...

✔ AIR CUSHION TECHNOLOGIE : PATENTIERTE Eckenschutz Air Cushion Technologie schützt die vier...

Angebot Zertifiziert und generalüberholt Kindle Scribe, der erste Kindle mit Schreibfunktion, mit... Lesen und Schreiben ganz wie auf Papier – Mit dem weltweit ersten blendfreien...

Mach Notizen in Millionen von Büchern aus dem Kindle-Shop – Schreib mit dem inbegriffenen...

Angebot eufy security eufyCam 2C, überwachungskamera aussen, 180 Tage Akku, HD 1080p, IP67 wetterfest,... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Die Überwachungskamera Set für draußen dient nach einem Aufladen ein...

Angebot Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,... Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

Angebot Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per... LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...

Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...

Apple Watch Series 10 (GPS 46 mm) Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz und... WARUM APPLE WATCH SERIES 10 – Größeres Display mit bis zu 30 Prozent mehr Display¬bereich.* Ein...

MEHR INFOS ZU DEINER GESUNDHEIT – Mach jederzeit ein EKG.* Erhalte Mitteilungen bei hoher und...

Angebot Apple iPhone 16 128 GB: 5G Handy mit Kamerasteuerung, A18 Chip und einem echten Boost für die... DIE NEUE KAMERASTEUERUNG – Mit der Kamerasteuerung kannst du einfacher und schneller auf...

GANZ NAH AN PERFEKT – Die verbesserte Ultraweitwinkel-Kamera mit Autofokus macht gestochen...

Angebot Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Personalisiertes 3D Audio, Schutz for... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung,... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...

Angebot soundcore V20i von Anker Open-Ear Kopfhörer, verstellbare Ohrhaken, komfortabel, fester Halt,... Extra-Komfort mit Open-Ear-Kopfhörern: Erlebe unvergleichlichen Komfort mit diesen Kopfhörern im...

Verbesserte Umgebungswahrnehmung: Mit den V20i Open-Ear Earbuds kannst du mit der Außenwelt in...

Angebot Amazon eero Pro 6 Tri-Band-Mesh-WiFi-6-System mit integriertem Smart Home-Hub von Zigbee | 3er-Set eero Pro 6 deckt bis zu 560 Quadratmeter ab und unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem...

Vergessen Sie Funklöcher und Puffern – Unsere TrueMesh-Technologie leitet den Datenverkehr...

Angebot Super Mario Bros. Wonder - [Nintendo Switch] Bei der Preisverleihung im Rahmen von The Game Awards wurde Super Mario Bros: Wonder als Best Family...

Das klassische Mario-Erlebnis wird durch das neue Wunderblumen-Item auf den Kopf gestellt. Sammelst...

Angebot TORRAS Guardian-Mag für iPhone 16 Pro Max Hülle für MagSafe (TOP Militärschutz & Magnetkraft)... Die Guardian-Mag-Serie hat weltweit über 10 Millionen Verkäufe erreicht. In diesem Jahr haben wir...

Stärkerer und stabilerer Magnetismus: Die Hülle iPhone 16 Pro Max verwendet die gleichen Magneten...

Angebot AIRROBO T20+ Saugroboter mit Wischfunktion, 3.5L Staubsauger Roboter mit Absaugstation, 180Min... [ USLAM Air 5.0 & LiDAR-Navigation ] Durch den Einsatz des eigenständig entwickelten USLAM Air 5.0...

[ 60 Tage Freihändig ] Der T20+ Staubsauger Roboter verfügt über einen großen...

Angebot Aqara Tür - und Fenstersensor, Erfordert Aqara Hub, Zigbee-Verbindung, Drahtloser Detektor für... Hinweise: Aqara Hub ist erforderlich und separat erhältlich. Erfordert eine sichere 2,4-GHz-WLAN...

Erkennung von unbefugtem Eintreten: Immer, wenn die Tür/das Fenster unerwartet geöffnet wird,...

Angebot Anker PowerWave 2-in-1 Magnetic Stand Lite, Kabellose Ladestation, Ladegerät mit 150cm USB-C... DOPPELTE POWER: Während das magnetische Ladegerät dein iPhone 15 / 14 / 13 / 12 auflädt, spendet...

IMMER IM BLICK: Vertikal oder horizontal laden. Mit dem regulierbaren Ansichtswinkel von 40° ideal...

Angebot CASEKOO 2024 Neu Crystal Clear Speziell für iPhone 16 Pro Max Hülle [Nie Vergilbung]... CASEKOO Crystal Clear Hülle für iPhone 16 Pro Max hat weltweit mehr als 130 Millionen Stück...

[Definieren den höchsten Standard der Transparenz] Diese kompatibel für iPhone 16 Pro Max Hülle...

VOCOlinc Smart Steckdose Funktioniert mit Apple HomeKit, WLAN Steckdose mit Verbrauchsmessung,... 【Energieüberwachung】Vocolinc VP3 Smarte WLAN Steckdose mit Energiemonitor, kann den Verbrauch...

【Sprachsteuerung】Vocolinc Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, Amazon Alexa und...

Angebot Aqara Bewegungs- und Lichtsensor P2, Matter Over Thread, Benötigt Thread Border Router,... [Native Matter Support over Thread] Der Aqara Bewegungs- und Lichtsensor P2 integriert sich nahtlos...

[2-in-1 Sensor] Der integrierte Infrarot- und Lichtsensor von Aqara Bewegungs- und Lichtsensors P2...

Angebot Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Erfordert Aqara Hub, Zigbee, für Fernüberwachung und... Hinweise: Ein Aqara Hub ist erforderlich und separat erhältlich. Eine sichere...

Fernüberwachung: Wenn die Umgebungstemperatur über oder unter einem bestimmten Schwellenwert...

Angebot Apple 2024 13" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer... SUPERLEICHT. M3GAPOWER. – Das ultraschnelle MacBook Air mit dem M3 Chip ist ein supermobiler...

MOBILES DESIGN – Superleicht und 11,5 mm dünn, sodass du dein MacBook Air überallhin mitnehmen...

Angebot Apple 2024 15" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer... SUPERLEICHT. M3GAPOWER. – Das ultraschnelle MacBook Air mit dem M3 Chip ist ein supermobiler...

MOBILES DESIGN – Superleicht und 11,5 mm dünn, sodass du dein MacBook Air überallhin mitnehmen...

Angebot Apple 2023 MacBook Pro Laptop M3 Chip mit 8‑Core CPU, 10‑Core GPU: 14,2" Liquid Retina XDR... MIT DER POWER DES M3 – Mit einer 8-Core CPU und einer 10-Core GPU ermöglicht der Apple M3 Chip...

BIS ZU 22 STUNDEN BATTERIELAUFZEIT – Mit dem energieeffizienten Design der Apple Chips reicht die...

Angebot Beats Studio Buds + (2023) – Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte... Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats

Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder KeyFinder 4er Pack, Smart Air Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

Angebot TOCOL 3 in 1 für iPhone 14 Hülle für Magsafe, Vollständiger Kameraschutz Stoßfest Kratzfest... [Magnetisch hülle für iPhone 14 6,1 Zoll]: Kompatibel mit MagSafe und kabellosem Laden. Sie...

[Nahtloser integrierter Kameraschutz]: Die vollständig umschließende Rückseite für die Kamera...

Angebot UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 200W Powerbank mit 3 Ports, externer Akku mit digitalem Display,... 140W Superschnelle Ladung: Diese UGREEN Nexode Powerbank ist mit der fortschrittlichen Power...

25000mAh Enorme Kapazität: Die Power Bank besitzt eine große Kapazität von 25000mAh. Sie können...

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder KeyFinder 2er Pack, Smart Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP (iOS... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder Keyfinder, Smart Air Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP (iOS NUR,... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W,... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Anker SOLIX Balkonkraftwerk 820W, 2 * 410W Solarmodule und 600W/800W Wechselrichter mit Zubehör,... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Angebot Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,... WIR SIND ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Überwache deinen Stromverbrauch in Echtzeit und passe ihn durch...

FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth.

Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit... 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...

10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...

Anker 535 Kompakte Power Station (Powerhouse 512Wh), tragbare LiFePO4 Batterien, 500W 7-Anschlüsse... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Dieses Paket enthält einen Mikrowechselrichter 600W, AC-Kabel 1.5M, 400W Rigid Monokristalline...

EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...

Angebot Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24" 4.5K Retina... MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....

PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...

Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​(2022) Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum

Eine Passform

Angebot Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive... VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...

INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...

Angebot beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes... Beats spezielle Akustikplattform bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...

Verlustfreies Audio über USB-C und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...

Angebot beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Philips Hue White E27 Lampe Doppelpack 2x805lm, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App,... Stufenlos dimmbar: Nutzen Sie den Smart Button als Lichtschalter oder auch als abnehmbare...

Personalisierte Beleuchtung: Dimmen Sie das warmweiße Licht, um die optimale Beleuchtung für Ihr...

Angebot Philips Hue White E27 Viererpack 4x800lm, warmweißes Licht, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue App downloaden und bis zu 10 Lampen in...

Für die Bedienung im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge und erleben Sie...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenstrahler 3-er Pack (1.770 lm), dimmbare Außenleuchte... Ihr Zuhause gestalten: Durch ihr hochwertiges Gehäuse ist die Gartenlampe vor Feuchtigkeit und...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft die...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampen 2-er Pack (1100), TESTSIEGER Stiftung Warentest... Ihr Zuhause gestalten: Als Wand- oder Deckenleuchte tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2 m), dimmbarer LED Streifen für... Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Angebot Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...

Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...

Angebot Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio.... Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...

Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...

Angebot Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,... Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

Angebot Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät mini, Für iPhone 16/15/14/13/12 Serie, Galaxy, Pixel... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...

LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...

Angebot UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...

100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...

Angebot UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Charger 3-Port PD Netzteil 60W PPS kompatibel mit MacBook... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...

UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Ports Charger PD Ladegerät mit PPS... 100W 4 in 1 HIGH-SPEED Laden: UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät unterstützt Power Delivery 3.0,...

Ein für Alle: Der USB C Netzteil ist mit fast alle Geräte kompatibel, z. B. Kompatibel mit MacBook...

Angebot Apple 2023 MacBook Pro Laptop M3 Pro Chip mit 12‑Core CPU, 18‑Core GPU: 16,2" Liquid Retina XDR... MIT DER POWER DES M3 PRO – Der Apple M3 Pro Chip liefert mit einer 12-Core CPU und einer 18-Core...

BIS ZU 22 STUNDEN BATTERIELAUFZEIT – Mit dem energieeffizienten Design der Apple Chips reicht die...

