Apple setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz. Der Startschuss bildet iOS 18.1, weitere Features kommen mit iOS 18.2 im Dezember. Doch in der EU verzögert sich das Ganze für das iPhone und iPad aufgrund spezifischer Regelungen bekanntlich auf nächstes Jahr. Mit der Veröffentlichung von iOS 18.1 gibt Apple auch bekannt, dass Apple Intelligence in der EU im April starten wird.

Das ist Apples KI-Fahrplan

Apple plant, bis April 2025 einige der neuesten KI-Funktionen auch in Deutschland einzuführen. Das gibt dem Unternehmen etwa sechs Monate, um die Apple Intelligence Funktionen zu erweitern und zu verbessern. Nachdem iOS 18.1 und Co. jetzt verfügbar sind, blicken wir auf iOS 18.2, iPadOS 18.2 und macOS 15.2, die laut dem Unternehmen im Dezember veröffentlicht werden.

In der zweiten KI-Runde erwarten uns einige hilfreiche Tools, darunter:

Image Playground

Mit iOS 18.2 führt Apple eine neue App namens Image Playground ein. Das Tool ermöglicht euch die schnelle Erstellung von Bildern. Gebt einfach eine Beschreibung ein, und innerhalb weniger Sekunden wird ein Bild erstellt. Es stehen zwei Stile zur Auswahl: Animation oder Illustration. Ein dritter Stil, Skizze, wird in Zukunft nachgereicht. Die App kann auch direkt aus Nachrichten- oder Mail-Anwendungen genutzt werden, um kreative Inhalte schnell zu teilen.

Genmoji

Mit Genmoji erweitert Apple die Möglichkeiten der Emoji-Gestaltung. Ihr könnt benutzerdefinierte Emojis erstellen, die genau zur aktuellen Stimmung passen, oder sogar ein Genmoji auf Basis eines Fotos erstellen.

ChatGPT-Integration in Siri

Siri erhält Unterstützung durch ChatGPT. Das bedeutet, dass Siri bei komplexeren Fragen oder spezifischem Wissen auf ChatGPT zurückgreifen kann. Siri wird immer die Zustimmung des Benutzers einholen, bevor eine Anfrage an ChatGPT gesendet wird, um sicherzustellen, dass der Datenschutz gewährleistet bleibt.

Schreibwerkzeuge Update

Ihr könnt in iOS 18.2 nicht nur den Umgangston einer Nachricht auf einen freundlichen, unkomplizierten oder professionellen Stil ändern, sondern auch weitere kreative Änderungen vornehmen. Zusätzlich wird ChatGPT in die Schreibwerkzeuge integriert, womit Texte zu spezifischen Themen generiert werden können.

Visuelle Intelligenz

Für iPhone 16 Nutzer fügt iOS 18.2 die neue visuelle Intelligenzfunktion hinzu. Wenn ihr lange auf die Kamerasteuerung drückt, aktiviert ihr den neuen visuellen Intelligenzmodus, der euch hilft, mehr über die Dinge um euch herum zu erfahren. Richtet man beispielsweise das iPhone auf ein Restaurant, werden Öffnungszeiten, Bewertungen und Kontaktinformationen angezeigt. Außerdem kann die Funktion Texte laut vorlesen, Telefonnummern erkennen, um sie direkt zu speichern, oder dabei helfen, ein Produkt online zu finden. Apple plant, die Visuelle Intelligenz im Laufe der Zeit um weitere Funktionen zu erweitern.

Image Wand

iOS 18.2 fügt die Image Wand Funktion als Teil von Apple Intelligence in der Notizen-App hinzu. Grobe Skizzen können so in ausgefeilte Bilder umgewandelt werden. Hierfür müsst ihr nur einen Kreis um die Skizze zeichnen. Image Wand analysiert dann den Inhalt, um ein ergänzendes Bild zu erstellen. Ihr könnt sogar leere Flächen auswählen, um ein Bild passend zum umliegenden Kontext zu erstellen.

Derzeit befindet sich iOS 18.2 in der Beta-Phase für Entwickler. Es wird erwartet, dass das Update im November für alle Betatester verfügbar sein wird, eine allgemeine Veröffentlichung ist, wie bereits erwähnt, für Dezember geplant.

iOS 18.3 und iOS 18.4

Neben dem, was in iOS 18.2 enthalten ist, sind weitere Apple Intelligence Funktionen für eine Einführung im Jahr 2025 vorgesehen. Dazu gehören Dinge wie Prioritätsbenachrichtigungen und eine Siri-Version der nächsten Generation, die versteht, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist, mit persönlichem Kontext und In-App-Aktionen. Diese Funktionen werden mit zukünftigen Updates wie iOS 18.3 und iOS 18.4 eingeführt.

Sprachunterstützung und EU-Verfügbarkeit

iOS 18.2 erweitert die Unterstützung für Apple Intelligence auf mehr Regionen, darunter Englisch für Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und das Vereinigte Königreich. Dies bedeutet, dass mehr Nutzer die KI-gestützten Funktionen von Apple nutzen können, ohne dass sie ihre Sprache auf US-Englisch umstellen müssen.

Die Unterstützung für andere internationale Sprachen wird voraussichtlich ab April 2025 folgen – dann sollen auch iPhone- und iPad-Nutzer in der EU Zugang zu den neuen Apple Intelligence Funktionen erhalten. Apple Intelligence kann auf dem Mac in der EU von Tag 1 (iOS 18.1) an genutzt werden.