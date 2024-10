Apple hat vor wenigen Augenblicken das neue MacBook Pro mit M4, M4 Pro und M4 Max angekündigt. Die neuen 14 Zoll und 16 Zoll Modelle können ab sofort über den Apple Online Store vorbestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart findet am 08. November 2024 statt.

MacBook Pro mit M4, M4 Pro und M4 Max ist da

Nachdem Apple am Montag den neuen iMac mit M4 und am Dienstag den neuen Mac mini mit M4 und M4 Pro angekündigt hat, ist am heutigen Mittwoch das MacBook Pro mit M4, M4 Pro und M4 Max an der Reihe.

Apple hat soeben das neue MacBook Pro (2024) mit der Power der M4 Chipfamilie vorgestellt. Mit anderen Worten: Ihr erhaltet das MacBook Pro mit M4, M4 Pro und M4 Max. Genau wie die anderen Macs mit M4 ist auch das neue MacBook Pro für Apple Intelligence entwickelt worden.

Das 14 Zoll MacBook Pro ist ab sofort in Space Schwarz und Silber erhältlich, kommt mit der superschnellen Performance des M4 sowie drei Thunderbolt 4 Anschlüssen und hat mindestens 16 GB Arbeitsspeicher. Los geht es ab 1.899 Euro. Die 14 Zoll und 16 Zoll Modelle mit M4 Pro und M4 Max haben Thunderbolt 5 für schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten und fortschrittliche Konnektivität. Alle Modelle kommen mit einem Liquid Retina XDR Display, das mit der neuen Display-Option mit Nanotexturglas und bis zu 1.000 Nits Helligkeit für SDR Inhalte noch besser wird, einer fortschrittlichen 12MP Center Stage Kamera und bis zu 24 Stunden Batterielaufzeit – die längste, die es je bei einem Mac gegeben hat.

Alle MacBook Pro Modelle haben einen HDMI Anschluss, der eine Auflösung von bis zu 8K unterstützt, einen SDXC Kartensteckplatz, einen MagSafe 3 Anschluss zum Laden und einen Kopfhöreranschluss, außerdem Unterstützung für WLAN 6E und Bluetooth 5.3.

Die Power des M4 Max

Erstmals verbaut Apple bei einem Mac bzw. generell den M4 Max Chip, so dass wir etwas näher auf diesen blicken. Das leistungsstärkste MacBook ist für Pros wie Datenwissenschaftler, 3D Künstler und Komponisten entwickelt worden, die mit ihren Workflows ständig ans Limit gehen.

Der M4 Max hat eine bis zu 16‑Core CPU, eine bis zu 40‑Core GPU, eine Speicher­band­breite für den gemeinsamen Arbeitsspeicher von über einem halben Terabyte pro Sekunde und eine Neural Engine, die im Vergleich zum M1 Max mehr als dreimal schneller ist, sodass On-Device KI Modelle schneller laufen als je zuvor. Mit dem M4 Max liefert das MacBook Pro bis zu 3,5-mal mehr Performance als der M1 Max und erledigt rechenintensive kreative Workloads wie visuelle Effekte, 3D Animation und Film-Scoring extrem schnell. Er unterstützt auch bis zu 128 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher, damit Entwickler leicht mit großen Sprachmodellen interagieren können, die fast 200 Milliarden Parameter umfassen. Die leistungsstarke Media Engine im M4 Max mit zwei ProRes Beschleunigern sorgt für eine fantastische Performance des MacBook Pro, selbst beim Bearbeiten von 4K120 ProRes Videos in Final Cut Pro, die mit dem neuen iPhone 16 Pro aufgenommen worden sind.

Preis & Verfügbarkeit

Das 14 Zoll MacBook Pro mit M4 ist ab 1.899 Euro und 1.779 Euro für den Bildungsbereich erhältlich; das 14 Zoll MacBook Pro mit M4 Pro ist ab 2.399 Euro und 2.229 Euro für den Bildungsbereich erhältlich; und das 16 Zoll MacBook Pro ist ab 2.899 Euro und 2.669 Euro für den Bildungsbereich erhältlich. Alle Modelle sind in Space Schwarz und Silber im Apple Online Store erhältlich.

>> Hier findet ihr das MacBook Pro im Apple Online Store <<