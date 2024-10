Vor über einem Jahr kündigte Apple TV+ die zweite Staffel zu Silo an. So langsam aber sicher befinden wir uns in der heißen Phase. Nachdem kürzlich der offizielle Trailer veröffentlicht wurde, fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich in London statt.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „Silo – Staffel 2“

Apple TV+ feierte kürzlich im im Picturehouse Central in London die Weltpremiere der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel von „Silo“, dem erfolgreichen Weltenbau-Drama, das auf Hugh Howeys New York Times-Bestseller-Trilogie dystopischer Romane basiert. Die 10-teilige zweite Staffel wurde vom Emmy-nominierten Drehbuchautor Graham Yost geschaffen, der auch als Showrunner fungiert. Rebecca Ferguson ist in der Hauptrolle zu sehen, gleichzeitig fungiert sie als ausführende Produzentin.

Die erste Folge der zweiten Staffel startet am Freitag, den 15. November, weltweit auf Apple TV+. Anschließend werden immer freitags bis zum bis zum 17. Januar 2025 neue Episoden ausgestrahlt.

„Silo“ ist die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, deren Zuhause in einer meilentiefen Silo sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und diejenigen, die versuchen, es herauszufinden, müssen mit tödlichen Konsequenzen rechnen. Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten über den Mord an einem geliebten Menschen sucht und dabei auf ein Geheimnis stößt, das tiefer geht, als sie sich je hätte vorstellen können. Sie kommt zu der Erkenntnis, dass, wenn die Lügen einen nicht umbringen, die Wahrheit es tut.

Die erste Staffel zu Silo hat uns überzeugen können, so dass wir der Fortsetzung bereits entgegenfiebern. Der 15. November ist bereits rot im Kalender markiert.