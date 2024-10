Immer mittwochs und freitags stehen die Chancen gut, dass neue Inhalte auf Apple TV+ starten. Neben neuen Episoden zu bereits angelaufenen Original-Serien, startet heute die spanisch-sprachigen Serie „Tú También lo Harías“. Im Englischen trägt die Serie den Namen „You Would Do It Too“.

„You Would Do It Too“ startet heute auf Apple TV+

Ab sofort steht die neue Serie „Tú También lo Harías“ („You Would Do It Too“) auf Apple TV+ bereit. Dabei handelt es sich um eine spanisch-sprachige Mystery-Serie mit acht Folgen, in der Ana Polvorosa („Cable Girls“), Michelle Jenner („Berlin“), Pablo Molinero („The Plague“) und José Manuel Poga („Money Heist“) in den Hauptrollen zu sehen sind. Konkret starten heute die ersten beiden Episoden der Serie. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 11. Dezember neue Episoden.

„Tú También lo Harías“ spielt nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Bus in der Nähe von Barcelona, bei dem drei Räuber ums Leben kommen. Detektive und ehemalige Liebhaber sind auf einer Mission, um die Wahrheit hinter den widersprüchlichen Zeitlinien der sechs Zeugen aufzudecken, bevor die Zeit abläuft. Während sie sich in einer Welt zurechtfinden, in der die Wahrnehmung oft die Realität übertrumpft, wirft dieser blitzschnelle Thriller ein Schlaglicht auf die Bedeutung der Wahrheit in der heutigen Gesellschaft und darauf, wie weit die Menschen gehen, um ihre Version davon zu schützen.

Um euch einen näheren Einblick zu gewähren, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.