Apple hat mit der Einführung des M4 Pro und M4 Max bedeutende Upgrades für seine Mac Produktpalette angekündigt. Die Chips setzen neue Maßstäbe und bieten mehr Leistung und Technologien der nächsten Generation, die die Art und Weise, wie wir arbeiten, kreativ sind und spielen, verändern werden.

Die M4 Generation

Apple hat drei neue SoCs (System on a Chip) für den Mac eingeführt: den M4, den M4 Pro und den M4 Max. Während die Basisversion weitgehend aus dem iPad Pro bekannt ist, geht Apple beim M4 Pro und M4 Max einen großen Schritt weiter. Der M4 Pro wurde bereits am Dienstag mit dem neu gestalteten Mac mini vorgestellt, nun gesellt sich mit den neuen MacBook Pro Modellen der M4 Max hinzu.

Alle drei Chips werden mit Apples 3-Nanometer-Technologie der zweiten Generation hergestellt. Apple gibt an, dass die neuen SoCs die schnellsten CPU-Kerne der Welt besitzen und eine unübertroffene Single-Thread-Leistung bieten. Auch der Grafikprozessor (GPU) hat einen deutlichen Schub erhalten, mit schnelleren Kernen und einer doppelt so schnellen Raytracing-Engine wie bisher.

Das sind hervorragende Neuigkeiten für Gamer und Kreativprofis. Darüber hinaus verspricht die Thunderbolt 5 Unterstützung des M4 Pro und Max Chips, extrem schnelle Datenübertragungen und eine nahtlose Verarbeitung mehrerer Bildschirme – ideal für Benutzer mit anspruchsvollen Workflows, die mehrere Monitore und Geräte verwenden.

Schauen wir uns alle drei M4 Chips an:

M4: Leistungsstarker Einstieg

Der M4 verfügt über eine bis zu 10-Core CPU mit vier Performance-Kernen und bis zu sechs Effizienz-Kernen, wodurch er bis zu 1,8-mal schneller ist als der M1. Die 10-Core GPU bietet eine bis zu doppelt so hohe Grafikleistung wie beim M1, was sich positiv auf anspruchsvolle Aufgaben wie Fotobearbeitung und Spiele auswirkt. Der M4 bietet zudem hardwarebeschleunigtes Raytracing und Mesh-Shading, was für das Rendering von High-End-AAA-Games entscheidend ist. Und die schnellere 16-Core Neural Engine ist großartig für Apple Intelligence Features wie Schreib­werk­zeuge und andere KI Workloads.

Der M4 Chip unterstützt bis zu 32 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher und bietet eine Speicherbandbreite von 120 GB/s. Zudem verfügt er über eine verbesserte Display Engine, die es Nutzer ermöglicht, zwei externe Displays neben dem integrierten Display anzuschließen. Zusätzlich unterstützt er bis zu vier Thunderbolt 4 Anschlüsse, die eine schnelle Datenübertragung und mehr Flexibilität für Peripheriegeräte bieten.

M4 Pro: Allrounder für kreative Profis

Der M4 Pro Chip verfügt über 14 CPU-Kerne – 10 davon sind Leistungs-Kerne und vier Effizienz-Kerne. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem M3 Pro, der mit sechs Leistungs- und sechs Effizienz-Kernen eher eine ausgewogene Mischung darstellte, liegt der Schwerpunkt des M4 Pro eindeutig auf der Leistung. Laut Apple ist jeder dieser Kerne etwa 10 % schneller als bei der M3 Pro Generation.

Auch auf der GPU-Seite hat Apple aufgerüstet. Der M4 Pro verfügt über eine GPU mit bis zu 20 Kernen, je nachdem, welches Modell ihr wählt. Das ist ideal für grafikintensive Aufgaben. Das Basismodell beginnt mit einer leicht abgespeckten Version des M4 Pro mit einer 12-Kern-CPU und einem 16-Kern-Grafikprozessor, aber für einen Aufpreis von 230 Euro könnt ihr euch für die volle 14-Kern-CPU und 20-Kern-GPU-Version entscheiden.

Der M4 Pro unterstützt bis zu 64 GB Arbeitsspeicher. Für speicherhungrige Anwendungen bedeutet die gebotene Speicherbandbreite von 273 GB/s eine deutliche Steigerung um 80 % im Vergleich zu den Fähigkeiten des vorherigen M3 Pro. Tatsächlich nähern wir uns hier den 300 GB/s des M3 Max an.

Der M4 Pro verfügt jetzt über drei Thunderbolt 5 Anschlüsse, die die Datenübertragungsgeschwindigkeit auf beeindruckende 120 Gbit/s steigert, wenn ihr ein Thunderbolt 5 Kabel verwendet. Vergleicht man das mit den 40 Gbit/s von Thunderbolt 4, wird klar, warum Thunderbolt 5 so wichtig ist.

M4 Max: Performance für höchste Ansprüche

Der M4 Max richtet sich an Nutzer, die maximale Leistung benötigen. Der Chip verfügt über eine bis zu 16-Core CPU mit bis zu 12 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen. Wie beim M4 Pro liegt hier der Schwerpunkt eindeutig auf der Leistung. Die neue CPU ist laut Apple bis zu 2,2-mal schneller als die CPU im M1 Max und bis zu 2,5-mal schneller als beim neuesten KI PC-Chip.

Die GPU hat bis zu 40 Kerne für eine Performance, die bis zu 1,9-mal schneller ist als beim M1 Max und bis zu viermal schneller als beim neuesten KI PC-Chip. Hohe Workloads wie Rauschreduzierung bei Rohmaterial in DaVinci Resolve Studio werden so in Echtzeit ausgeführt.

Der M4 Max unterstützt bis zu 128 GB schnellen gemeinsamen Arbeitsspeicher und bis zu 546 GB/s Speicherbandbreite. Das ist viermal so viel Bandbreite als beim neuesten KI PC-Chip.

Die verbesserte Media Engine des M4 Max umfasst zwei Engines zum Codieren von Video und zwei ProRes Beschleuniger. Wie der M4 Pro unterstützt auch der M4 Max Thunderbolt 5 mit einer Datenübertragung von bis zu 120 Gbit/s.

Der M4 Ultra ist noch nicht fertig

Apples stärkste High-End-Macs – der Mac Studio und der Mac Pro – wurden diese Woche nicht auf die M4 Familie aufgerüstet. Die zugehörigen Ultra-Chipsätze sind dafür bekannt, dass sie die höchste Leistung liefern, die Kreativprofis sich wünschen können. Der M4 Ultra wird erst im Laufe des Jahres 2025 soweit sein. Genau genommen heißt es in der Gerüchteküche, dass der neue Mac Studio zwischen März und Juni auf den Markt kommen könnte, der Mac Pro soll dann später im Jahr folgen.

Besser für die Umwelt

Mit der energieeffizienten Performance der M4, M4 Pro und M4 Max Chips können die neuen MacBook Pro Modelle die hohen Standards für Energieeffizienz von Apple erfüllen und bieten bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit.

Für Desktop Systeme wie den iMac und den Mac mini reduzieren die energieeffizienten Apple Chips außerdem den Energieverbrauch insgesamt. Apple ist heute bei allen weltweiten Unternehmens­prozessen CO₂ neutral. Im Rahmen des ehrgeizigen Ziels von „Apple 2030“ plant Apple, bis zum Ende dieses Jahrzehnts über alle Unternehmensbereiche CO₂ neutral zu werden.

Die neuen MacBook Pro, Mac mini und iMac Modelle können ab sofort über den Apple Online Store vorbestellt werden und sind ab dem 8. November erhältlich.

>> Hier findet ihr die neuen Macs im Apple Online Store <<