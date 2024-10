Auf den neuen iMac am Montag, folgten ein neuer Mac mini am Dienstag sowie ein neues MacBook Pro am heutigen Mittwoch. Bei allen neuen Macs setzt Apple auf Prozessoren der M4-Familie und standardmäßig auf 16GB RAM. Eine Neuerung gibt es allerdings auch für das MacBook Air (hier im Apple Online Store).

MacBook Air mit M2 und M3 jetzt standardmäßig mit 16 GB RAM

Bereits vor der Ankündigung der neuen Macs mit M4-Chip zeichnete sich ab, dass Apple standardmäßig auf 16GB RAM bzw. 16GB gemeinsamen Speicher setzen wird. Mit der Ankündigung des neuen iMac, MacBook Pro und Mac mini hat sich genau dies bestätigt. Egal, welches der neuen Modelle ihr bestellt, es sind mindestens 16GB RAM an Bord.

In der begleitenden Pressemitteilung zum neuen MacBook Pro (2024) findet sich allerdings noch eine weitere spannende Neuerung. Ab sofort setzt Apple auch beim MacBook Air auf mindestens 16GB RAM. Egal, ob ihr euch für ein MacBook Air mit M2- oder M3-Chip im Apple Online Store entscheidet, es sind mindestens 16GB gemeinsamer Speicher an Bord. Wir gehen davon aus, dass Apple diese Entscheidung im Hinblick auf Apple Intelligence getroffen hat. Mit einem neuen MacBook Air mit M4 Chip rechnen wir im Frühjahr 2024,

Das MacBook Air mit M2 und M3 (standardmäßig mit 16 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher) ist in Mitternacht, Polarstern, Silber und Space Grau ab 1.199 Euro und 1.079 Euro für den Bildungsbereich erhältlich.

>> Hier findet ihr das MacBook Air im Apple Online Store <<