Vor rund zwei Wochen hatte Sonos mit Arc Ultra und Sub 4 neue Produkte angekündigt. Pünktlich zum start in die dunkle Jahreszeit und damit zur perfekten TV-Saison sind sowohl die neue Flaggschiff-Soundbar und die nächste Generation des Subwoofers verfügbar.

Sonos: Arc Ultra und Sub 4 ab sofort verfügbar

Als Sonos Mitte dieses Monats Arc Ultra und Sub 4 ankündigte, gab das Unternehmen zu verstehen, dass die beiden Produktneuheiten ab Ende Oktober erhältlich sein werden

Bei der Sonos Arc Ultra handelt es sich um eine neue Premium-Soundbar, die auch die revolutionäre Transducer-Technologie des Unternehmens namens Sound Motion präsentiert. Ein bedeutender Durchbruch in der Audiotechnik: Sound Motion reduziert die Größe des Transducers drastisch und verbessert gleichzeitig den Bass. Dies eröffnet ein neues Kapitel in der Klanginnovation, in dem größerer und besserer Sound aus kleineren Produkten geliefert werden kann. Die Arc Ultra bietet bis zu doppelt so viel Bass wie ihr Vorgänger und liefert ein beispielloses 9.1.4-raumschlüssiges Audioerlebnis in einem eleganten und anspruchsvollen Design.

Bei Sonos Sub 4 handelt es sich um die nächste Generation des kultigen Subwoofers mit einem überarbeiteten Design und einem Innenleben, das Lieblingsfilme, Hit-Sendungen und vieles mehr mit dröhnenden Bässen unterlegt.

Sonos Arc Ultra ist zum Preis von 999 Euro und Sonos Sub 4 zum Preis von 899 Euro erhältlich.

Sonos Sub 4 – WLAN-Subwoofer – Schwarz Zwei von Sonos entwickelte Treiber sorgen für tiefen, dynamischen Bass

Das portierte Gehäuse verbessert die Wiedergabe der Bässe und der niedrigen Frequenzen

Kürzlich hat Sonos auch seine Sonos-App aktualisiert. Neben zahlreichen Fehlerbeseitigungen und Leistungsverbesserungen, bringt das Update die Unterstützung für Sonos Arc Ultra und Sonos Sub 4 mit sich