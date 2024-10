Nur einen Monat nach der Markteinführung des iPhone 16 bereitet Apple bereits das iPhone 17 für das nächste Jahr vor. Dieses Mal liegt der Fokus jedoch nicht nur auf den Funktionen oder dem Design, sondern auch auf dem Produktionsstandort. So beginnt Apple erstmals mit der frühen Planung der Produktion eines iPhone in Indien, was einen entscheidenden Schritt in der eigenen Produktionskette darstellt.

Apple plant Fertigung des iPhone 17 in Indien

Apples Abhängigkeit von China als Produktionsstandort ist allgemein bekannt. Seit Jahren ist China das Herzstück der Apple-Strategie, und noch in diesem Jahr versicherte CEO Tim Cook, dass Apple die Beziehungen zu China nicht abbrechen wird. Der Tech-Gigant hat jedoch kontinuierlich an der Diversifizierung seiner Lieferkette gearbeitet, um die Risiken zu verringern, die mit einer zu starken Abhängigkeit von einem Land verbunden sind.

Es ist kein Geheimnis, dass Indien für diesen Plan eine wichtige Rolle spielen soll. Berichten zufolge hat Apple in dieser Hinsicht einen großen Meilenstein erreicht. Wie The Information berichtet, hat Apple entschieden, dass eine indische Fabrik die frühe Fertigung des Basismodells des kommenden iPhone 17 übernehmen wird. Dabei handelt es sich um eine komplexe Phase namens „New Production Introduction“ (NPI). Im Wesentlichen geht es darum, herauszufinden, wie der in Cupertino entworfene Prototyp in ein Massenprodukt umgewandelt werden kann, wobei auf dem Weg dorthin alle möglichen Fehler ausgebügelt werden.

Die NPI-Arbeit ist von entscheidender Bedeutung, da sie das Testen verschiedener Materialien, Geräte und Produktionsprozesse beinhaltet, um sicherzustellen, dass das iPhone in großen Mengen mit so wenig Fehlern wie möglich hergestellt werden kann. In der Vergangenheit war diese Art von Produktions-Know-how eine der Stärken Chinas, und es hat Jahre gedauert, bis Apple einen anderen Standort gefunden hat, der mit der dortigen Expertise mithalten konnte.

Im Moment gilt diese Umstellung nur für das Basismodell des iPhone 17. Das iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und das iPhone 17 Air entstehen in China. Die High-End-Versionen erfordern sogar noch anspruchsvollere Prozesse, und Apple geht anscheinend davon aus, dass China immer noch die sicherste Lösung ist, um diesen Teil der Arbeit ohne Probleme zu erledigen.

Dennoch ist die Tatsache, dass Indien eine Schlüsselrolle bei der NPI für das Basismodell spielt, ein wichtiger Schritt. Es ist ein Zeichen dafür, dass Apple Vertrauen in die Fähigkeit des Landes hat, einige der schwierigsten Aspekte der iPhone-Produktion zu bewältigen. Wenn alles gut geht, könnte dies der Beginn einer breiteren Umstellung sein, bei der immer mehr von Apples Produktion in Indien stattfindet.