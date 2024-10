Apple hat soeben seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Q4/2024veröffentlicht. Nachdem das Unternehmen vor ein paar Wochen bereits ankündigte, seine Zahlen heute Abend bekannt zu geben, liegen diese nun vor. Apple konnte in den Monaten Juli bis Septemer 2024 einen Umsatz von 94,93 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 14,74 Milliarden Dollar erwirtschaften.

Apple hat soeben seine Q4/2024 Quartalszahlen veröffentlicht. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Dass Apple Geschäftsjahr entspricht nicht einem Kalenderjahr. Demnach umfasst das fiskalische Apple Q4 das kalendarische Q4 und somit die Monate Juli, August und September 2024. Das Apple Geschäftsjahr ist schlichtweg um drei Monate verschoben.

Für gewöhnlich nehmen die Apple Umsätze und Gewinne im Q4 an Fahrt auf. So hat der Hersteller im September die neue iPhone 16 Familie, die Apple Watch 10 sowie die AirPods 4 angekündigt. Der Verkaufsstart fällt somit ins fiskalische Q4.

Alles in allem konnte Apple im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 94,93 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 14,74 Milliarden Dollar (0,97 Dollar Gewinn pro Aktie) erwirtschaften. Im Q4/2023 waren es 89,5 Milliarden Dollar Umsatz bei 22,96 Milliarden Dollar Gewinn (1,46 Dollar Gewinn pro Aktie). Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 1,64 US-Dollar und lag damit 12 Prozent über dem Vorjahreswert, wenn man die einmalige Belastung im Q4/2024 ausklammert, die im Zusammenhang mit der Aufhebung der Beihilfeentscheidung des Europäischen Gerichts steht.

“Today Apple is reporting a new September quarter revenue record of $94.9 billion, up 6 percent from a year ago,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “During the quarter, we were excited to announce our best products yet, with the all-new iPhone 16 lineup, Apple Watch Series 10, AirPods 4, and remarkable features for hearing health and sleep apnea detection. And this week, we released our first set of features for Apple Intelligence, which sets a new standard for privacy in AI and supercharges our lineup heading into the holiday season.”

“Our record business performance during the September quarter drove nearly $27 billion in operating cash flow, allowing us to return over $29 billion to our shareholders,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “We are very pleased that our active installed base of devices reached a new all-time high across all products and all geographic segments, thanks to our high levels of customer satisfaction and loyalty.”