Apple bringt seinen räumlichen Computer „Apple Vision Pro“ in zwei weitere Länder. Ab Mitte November ist die Computerbrille in Südkorea und den Vereinigten Arabischem Emiraten verfügbar. Der Vorverkauf startet bereits Anfang November.

Apple Vision Pro: ab 15. November in Südkorea und den VAE verfügbar

Apples Marketing-Chef Greg Joswiak hat auf X bekannt gegebene ass Vision Pro am 15. November 2024 in Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emiraten startet. Begleitend dazu hat Apple in den genannten Regionen begleitende Pressemitteilungen veröffentlicht und die Vision Pro Webseite lokalisiert.

Sowohl in Südkorea als auch in den VAE kann Apples Computerbrille ab dem 04. November vorbestellt werden. Darüberhinaus haben Kunden in Südkorea die Möglichkeit, eine 30-minütige Vision Pro Demo-Session in einem der örtlichen Stores zu buchen.

Im Februar dieses Jahres ging Apple Vision Pro in den USA in den Verkauf. Seit Juni bzw. Juli ist das Gerät auch in Deutschland, Kanada, Frankreich, Großbritannien, China und weiteren Ländern erhältlich. Hierzulande werden ab 3.999 Euro für Vision Pro fällig.

Erst kürzlich bestätigte Apple Chef Tim Cook, dass Vision Pro aufgrund des verhältnismäßig hohen Preises kein Massenprodukt ist. Laut Cook ist Vision Pro im Moment Produkt für Early Adopter. Es ist für Leute gedacht, die schon heute die Technologie von morgen haben wollen.