Im Laufe dieser Woche hat Apple gleich drei neue Macs angekündigt. Auf den iMac M4 am Montag folgten der Mac mini mit M4 und M4 Pro am Dienstag sowie das MacBook Pro mit M4, M4 Pro und M4 Max am Mittwoch. Parallel zur Vorstellung der neuen M4 Macs hat Apple ausgewählte Medienvertreter, Influencer, YouTuber und Co. zu einem ersten Hands-On eingeladen, damit sich diese die Geräte etwas nähr angucken können.

Hands-On: M4 Mac mini, MacBook Pro und iMac

Während es sich beim iMac und MacBook Pro in erster Linie um ein Leistungsupgrade mit der ein oder anderen weitern Verbesserung (u.a. 12MP Center Stage Kamera, Display-Option mit Nanotexturglas und Thunderbolt 5 bei den M4 Pro und M4 Max Modellen) handelt, hat Apple den Mac mini komplett neu entwickelt.

>> Hier findet ihr die neuen M4 Macs im Apple Online Store <<

Der Mac mini wurde rund um die Apple Chips neu konzipiert. Er ist deutlich kleiner und kompakter geworden, misst nur noch 12,7 x 12,7 x 5,0cm und bietet Dank M4 und M4 Pro mehr Leistung denn je. Genau wie der neue iMac und das neue MacBook Pro startet auch der neue Mac mini mit 16GB RAM. Apple setzt auf der Vorderseite auf zwei USB-C Anschlüsse sowie einen Audioanschluss. Auf der Rückseite findet ihr drei Thunderbolt-Anshclusse, HDMI und einen Netzwerkanschluss.

Videos

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren