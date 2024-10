Apples Neuvorstellungen sind für dieses Jahr weitgehend abgeschlossen, und so kann sich die Gerüchteküche komplett auf das nächstjährige Lineup konzentrieren – allen voran das iPhone 17. Passend hierzu berichtet der Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple für die nächste iPhone-Generation den Wi-Fi-Chip von Broadcom durch einen hauseigenen Chip ersetzen wird.

Derzeit verwendet Apple für Wi-Fi- und Bluetooth-Angelegenheiten einen Chip von Broadcom, aber das wird sich ändern, wenn Apple mehr Komponenten selbst herstellt, um eine bessere Integration und Kostenkontrolle zu erreichen. Kuo geht davon aus, dass innerhalb von drei Jahren fast alle Apple-Produkte mit den Wi-Fi-Chips von Apple ausgestattet sein könnten.

Alle vier iPhone 16 Modelle unterstützen mit dem Broadcom-Chip bereits Wi-Fi 7. Kuo gibt an, dass auch Apples hauseigene Lösung die „neueste Wi-Fi 7 Spezifikation“ unterstützen wird. Der Chip werde mit dem 7nm-Fertigungsprozess von TSMC hergestellt, der als N7 bekannt sei, fügt er hinzu, nannte aber keine weiteren Details.

Damit stimmt Kuo mit den Informationen überein, die bereits der Lieferketten-Analyst Jeff Pu geteilt hat. Pu sagte, dass die iPhone 17 Pro Modelle mit einem von Apple entwickelten Wi-Fi 7 Chip ausgestattet sein würden. Der Apple-Chip soll dann im Folgejahr auf das gesamte iPhone 18 Lineup ausgeweitet werden.

Die Wi-Fi-Implementierung von Apple ist Teil einer größeren Strategie, die vor allem die Entwicklung eigener 5G-Chips vorsieht, beginnend mit dem nächsten iPhone SE und möglicherweise dem iPhone 17. Interessant ist hierbei, dass Apple später Wi-Fi, 5G, Bluetooth und GPS in einer einzigen Komponente vereinen könnte, was einige Vorteile bieten würde. So verfolgt Apple nicht nur das Ziel, seine Abhängigkeit von externen Zulieferern wie Broadcom und Qualcomm zu reduzieren, sondern rechnet auch mit langfristigen Vorteilen wie einer verbesserten Geräteleistung und einer größeren Designflexibilität, um die beträchtliche Investition zu rechtfertigen.

Broadcom currently supplies over 300 million Wi-Fi+BT chips (hereafter referred to as Wi-Fi chips) per year to Apple. However, Apple will rapidly reduce its reliance on Broadcom. With new products in 2H25 (e.g., iPhone 17), Apple plans to use its own Wi-Fi chips, which will be…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 31, 2024