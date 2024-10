Im Laufe dieser Woche hat Apple den neuen Mac mini, iMac und das neue MacBook Pro angekündigt. Unter anderem setzt Apple auf die neue M4 Chip-Familie, eine 12MP Center Stage Kamera Thunderbolt 5 sowie einer neuen Display-Option mit Nanotexturglas bei einigen Modellen. Unterstützung für Wi-Fi 7 ist bei den neuen Modellen nicht an Bord.

Neue Macs mit M4-Chip: Apple verzichtet auf Wi-Fi 7

Apple setzt bei den neuen M4 Macs weiterhin auf Wi-Fi 6E. Diese Entscheidung kommt durchaus überraschen, da Apple alle vier iPhone 16 Modellen, die im September angekündigt wurden, mit Wi-Fi 7 Chips ausgerüstet hat.

Die iPhone 16 Modelle unterstützen den 802.11be Wi-Fi 7-Standard mit 2×2 MIMO. Allerdings scheint es verschmerzter zu sein, dass die Macs kein Wi-Fi 7 unterstützen. Die Wi-Fi-Spezifikationsseite von Apple bestätigt, dass die Wi-Fi 7 Chips in den iPhone 16 Modellen eine maximale physikalische Datenrate von 2400 Mbit/s und eine maximale Kanalbandbreite von 160 MHz haben, was der gleichen Leistung entspricht wie die Wi-Fi 6E Chips in den iPhone 15 Pro-Modellen und den M3 Mac Modellen mit Wi-Fi 6E in 6-GHz-Netzwerken- Apples Übersicht wurde für den M4 noch nicht aktualisiert, aber vermutlich haben sich die Wi-Fi 6E Chips nicht verändert.

Wi-Fi 7 in den ‌iPhone 16‌-Modellen erhöht die maximale Datenrate bei Verbindung mit 5-GHz-Bändern im Vergleich zu den Wi-Fi 6E-Chips, die in Macs und iPads verwendet werden, aber Apple unterstützt mit seiner Wi-Fi 7-Implementierung nicht die volle Bandbreite von 320 MHz. Wi-Fi 7 bietet bis zu 320 MHz Bandbreite, um mehr Geräte zu unterstützen, aber Apple hat die Bandbreite auf 160 MHz begrenzt, sodass die ‌iPhone 16‌-Modelle Wi-Fi 7 trotz Wi-Fi 7-Chip nicht voll ausnutzen. Diese Einschränkung war eine Enttäuschung, aber die ‌iPhone 16‌-Modelle unterstützen Multi-Link Operation (MLO) für die Verbindung mit mehreren Bändern gleichzeitig für eine schnellere Datenübertragung und geringere Latenz in unterstützten Netzwerken.

Apple hätte den M4 Macs, zumindest denen mit M4 Pro und M4 Max, durchaus einen Wi-Fi Chip ohne Einschränkungen verpassen können. Allerdings entschied man sich in Cupertino anders.