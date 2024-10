Während wir eigentlich auf eine Ankündigung zur Nintendo Switch 2 warten, liegt Nintendos Fokus anscheinend auf anderen Dingen. Nachdem uns das japanische Unternehmen zuletzt mit seinem „Alarmo“ Wecker zugegebenermaßen etwas verwundert hat, kommt nun die nächste Überraschung. So steht ab sofort die neue „Nintendo Music“ App im App Store bereit und verzaubert uns mit Musik aus den bekannten Nintendo-Spielen.

Exklusiv für „Nintendo Switch Online“ Abonnenten

Ob nostalgische Erinnerungen an die ersten Mario-Abenteuer oder entspannende Klänge aus Animal Crossing – die Auswahl von „Nintendo Music“ ist vielfältig. Die App bietet euch Musik aus beliebten Spielen der letzten Jahrzehnte, darunter absolute Klassiker wie Super Mario, Metroid, Animal Crossing, Mario Kart, Splatoon und natürlich The Legend of Zelda.

Ihr könnt die App sowohl auf iOS als auch auf Android herunterladen. Die Sache hat jedoch einen Haken. „Nintendo Music“ ist exklusiv für Abonnenten von „Nintendo Switch Online“ verfügbar. Hierbei handelt es sich um Nintendos kostenpflichtigen Dienst für die Switch, der Online-Multiplayer für viele Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe und Super Smash Bros. Ultimate ermöglicht. Abonnenten erhalten zudem Zugriff auf eine Bibliothek klassischer Spiele, Cloud-Speicherung für Spielstände und exklusive Angebote.

Nintendo schreibt zum Start von „Nintendo Music“:

„Entspannt euch und genießt ein paar Nintendo-Musikstücke mit Nintendo Music, der exklusiven Smart-Device-App für Nintendo Switch Online Mitglieder, mit der ihr Nintendo-Soundtracks streamen oder herunterladen, Wiedergabelisten erstellen und weitergeben, Musik nach verschiedenen Kategorien durchsuchen könnt und vieles mehr!“

Die App punktet mit zahlreichen kuratierten Wiedergabelisten, die nach Spielen, Stimmungen, Charakteren oder Momenten sortiert sind. So könnt ihr je nach Laune die passende Musik finden.