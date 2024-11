Kurz vor dem Wochenende blicken wir traditionell auf Apple TV+. Am heutigen Tag startet der Apple Original-Film „Blitz“. Dieser startet allerdings in ausgewählten Kinos und nicht auf dem Video-Streaming-Dienst. Dort erfolgt die Premiere am 22. November 2024.

Apple TV+: „Blitz“ startet in ausgewählten Kinos

„Blitz“ stammt von Sir Steve McQueen und folgt der epischen Reise von George (Elliott Heffernan), einem 9-jährigen Jungen im London des Zweiten Weltkriegs, dessen Mutter Rita (Saoirse Ronan) ihn aufs Land schickt, um ihn in Sicherheit zu bringen. George, trotzig und entschlossen, zu seiner Mutter und seinem Großvater Gerald (Paul Weller) nach Ost-London zurückzukehren, begibt sich auf ein Abenteuer, nur um sich selbst in enormer Gefahr wiederzufinden, während eine verzweifelte Rita gleichzeitig nach ihrem vermissten Sohn sucht.

Der Film wurde von dem Oscar- und BAFTA-Preisträger Sir Steve McQueen geschrieben und inszeniert. Die Hauptrollen spielen die Oscar- und BAFTA-Nominierte Saoirse Ronan und der Newcomer Elliott Heffernan. Die Besetzung wird von Harris Dickinson, Benjamin Clementine, Kathy Burke, Weller, Stephen Graham, Leigh Gill, Mica Ricketts, CJ Beckford, Alex Jennings, Joshua McGuire, Hayley Squires, Erin Kellyman und Sally Messham abgerundet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Um euch einen ersten Einblick in den Apple Original-Film zu geben, haben wir euch den Trailer eingebunden. Apple TV+ Abonnenten steht der Film ab dem 22. November 2024 zur Verfügung.