Apple übernimmt mit Pixelmator, eine der bekanntesten Bildbearbeitungs-Apps für den Mac. Das Team hinter Pixelmator hat die erste Version im Jahr 2007 veröffentlicht und seither kontinuierlich weiterentwickelt, inklusive der Erweiterung auf iPad und iPhone. Nun kauft Apple das Unternehmen, das Team und die Apps – vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

Pixelmator bleibt vorerst unverändert

Das Pixelmator-Team verspricht in einem Blog-Beitrag, dass es vorerst keine Änderungen an den bestehenden Apps geben wird. Stattdessen sind weitere Updates für die Software geplant. Das ist eine beruhigende Nachricht für alle, die Pixelmator in den letzten 17 Jahren als treue Nutzer begleitet haben.

Die zentrale Frage bleibt: Warum hat Apple diesen Schritt gemacht? Es gibt im Wesentlichen zwei denkbare Szenarien: Möglicherweise geht es Apple primär darum, die talentierten Entwickler hinter Pixelmator zu gewinnen, ohne unbedingt das bestehende Software-Portfolio auf lange Sicht weiterführen zu wollen. Eine solche Konzentration auf die Akquise von Talenten wäre für Apple nichts Neues, da das Unternehmen immer wieder auf die Expertise externer Entwickler zurückgegriffen hat.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass Apple plant, eine eigene Bildbearbeitungs-App anzubieten, die sich nahtlos in das bestehende Software-Portfolio einfügt. Es wäre vorstellbar, dass eine App im Stil von Pixelmator bald neben Pages, Numbers und Keynote zu den Standardanwendungen von macOS und iOS gehört – und dies vielleicht sogar kostenfrei für alle Apple-Nutzer. Pixelmator wäre eine ausgezeichnete Lösung hierfür. Alternativ könnte Apple die Technologien von Pixelmator in die bestehende Fotos-App integrieren, um deren Funktionsumfang erheblich zu erweitern.

Wie sich diese Übernahme langfristig auswirken wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass Pixelmator bereits jetzt eine beachtliche Erfolgsgeschichte aufweist und dass mit der Unterstützung von Apple neue, spannende Möglichkeiten entstehen könnten. Auch wenn das Pixelmator-Team betont, dass sich vorerst nichts ändert, dürfen wir auf die kommenden Entwicklungen gespannt sein.