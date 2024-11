Der Analyst Ming-Chi Kuo sagte gestern, dass mindestens ein iPhone 17 Model mit einem von Apple entwickelten Wi-Fi 7 Chip ausgestattet sein wird. Schnell kamen einige Spekulationen auf, dass diese Funktionalität mit in dem geplanten 5G-Chip von Apple integriert werden könnte. Nun stellt Kuo jedoch klar, dass es sich hier definitiv um zwei verschiedene Chips handelt.

Anfang des Monats kamen Gerüchte auf, dass Apples hauseigener 5G-Chip auch Wi-Fi, Bluetooth und GPS verarbeiten würde. Nun stellt Kuo jedoch klar, dass Apples 5G- und Wi-Fi-Chips aktuell „zwei verschiedene Chips“ sind, die im iPhone 17 und anderen Geräten ab der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zum Einsatz kommen werden.

Der Analyst erklärte, dass die Chips in neuen Geräten „gleichzeitig“ integriert werden sollen, aber dabei handelt es sich offensichtlich nicht um einen All-in-One-Chip von Apple für 5G, Wi-Fi und andere Funk-Standards. Zudem sagte Kuo, dass das iPhone SE 4, das Gerüchten zufolge im März auf den Markt kommen soll, zwar ein von Apple entwickeltes 5G-Modem erhält, aber noch mit einem von Broadcom gelieferten Wi-Fi-Chip ausgestattet sein wird.

Starting from 2H25, both Apple’s 5G and Wi-Fi chips will gradually be used in new products simultaneously. However, since these are two different chips (using different TSMC processes), the early switch-over timelines will differ due to separate production schedules. For example,…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 31, 2024