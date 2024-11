Im Laufe dieser Woche hat Apple neuen Macs mit der M4-Chip-Familie angekündigt. Nun tauchen die ersten Geekbench 6 Benchmark-Ergebnisse auf, die zeigen, wie beeindruckend die Leistung – insbesondere die Mutli-Core-Benchmarks – ist. So übertrumpft der M4 Pro in dieser Disziplin den M2 Ultra und den M3 Max.

Geekbench-Testergebnisse untermauern Leistung des M4 Pro

Apple hat in den letzten Tagen gleich drei neue Macs angekündigt. Beim neuen iMac setzt der Hersteller ausschließlich auf den M4-Chip. Den neuen Mac mini könnt ihr mit M4 und M4 Pro konfigurieren und das neue MacBook Pro könnt ihr mit M4, M4 Pro und M4 Max ausrüsten.

Den M4 Pro bietet apple in zwei unterschiedlichen Varianten an. Wahlweise erhaltet ihr eine 12-Core CPU und 16-Core GPU oder eine 14-Core CPU und 20-Core GPU. Nun sind erste Benchmark-Ergebnisse zur M4 Pro mit 14 CPU-Kernen aufgetaucht. Dabei fielen sich die 14-Kerne in 4 Effizienz- und 10 Performance-Kerne auf. Die Testergebnisse stammen von Macs mit der Bezeichnung Mac16,11 und Mac16,7.

Blicken wir exemplarisch auf ein Testergebnisse von einem Mac16,11. Dieser erreicht einen Single-Core-Score von 3584 Punkte und einen Multi-Core-Score von 21898 Punkte. Mit diesen Werten schlägt der M4 Pro einen M3 Max sowie deinen M2 Ultra. So kommt der M3 Max im Single-Core-Test auf rund 3.100 Punkte und im Multi-Core-Test auf rund 21.000 Punkte, während der M2 Ultra 2.600 Punkte (Single-Core) bzw. rund 21.000 Punkte (Multi-Core) einfahren kann. Spannend ist übrigens auch der direkte Vergleich zum M3 Pro. Dieser erreicht einen Multi-Core-Score von rund 15.000 Punkten. Damit ist der M4 Pro bis zu 45 Prozent schneller als der M3 Pro.

Basierend auf den Ergebnissen hält der M4 Pro nun den Rekord für den schnellsten Apple Silicon Chip aller Zeiten in der Geekbench 6 Datenbank. Natürlich wird er bald vom M4 Max Chip mit seiner bis zu 16-Kern-CPU übertroffen. Allerdings gibt es für diesen Chip bis dato noch keine Testergebnisse.

Alle neuen Macs können bereits über den Apple Online Store vorbestellt werden. Aber auch bei Amazon und Co. sind die neuen Modelle bereits bestellbar. Der Verkaufsstart findet am 08. November statt.