Am späten gestrigen Abend hat Apple seine Geschäftszahlen für das Q4/2024 bekannt gegeben. Dabei umfasst das fiskalische Q4 das kalendarische Q3 und somit die Monate Juli, August und September. Apple konnte in den genannten drei Monaten einen Umsatz von 94,93 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 14,74 Milliarden Dollar ausweisen. Wenn ihr euch fragt, warum der Gewinn verhältnismäßig niedrig ausgefallen ist, so ist dies auf die Strafzahlung in der EU zurück. Ohne diese hätte Apple für das September-Quartal einen neuen Rekordgewinn verzeichnet. Aber auch der Basis installierter Apple Geräte blickt das Unternehmen auf ein neues Allzeit-Hoch.

Q4/2024: Wichtigste Fakten zu den Apple Quartalszahlen

Wie man es von Apple gewohnt ist, haben auch dieses Mal Apple CEO Tim Cook und Apple CFO Luca Maestri nach der Bekanntgabe der reinen Zahlen im sogenannten Conference Call Rede und Antwort gestanden. Wir haben die wichtigsten Aussagen für euch zusammengefasst: