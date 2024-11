Vor wenigen Monaten hatte Apple angekündigt, dass der bisherige Apple Finanzchef Luca Maestri eine neue Rolle im Unternehmen erhalten und seinen Staffelstab an Kevin Parekh übergeben wird. Im Rahmen des Conference Calls zu den Q4/2024 Quartalszahlen wurde auf die Änderungen im Apple Vorstand noch einmal kurz eingegangen.

Während des Conference Calls bestätigte Apple CEO Tim Cook, dass Luca Maestri letztmalig als Finanzchef an einem Conference Call teilnehmen wird. Folgendes gab Cook zu Protokoll

Bevor ich das Wort an Luca übergebe – da Luca nun eine neue Rolle bei Apple übernimmt, wird dies das letzte Mal sein, dass er an unserem Telefonat teilnimmt. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um seine außerordentlichen Leistungen als CFO von Apple zu würdigen und ihm für die Partnerschaft zu danken. ch bin zutiefst dankbar. In den zehn Jahren, die er in dieser Position war, hat Luca wirklich außergewöhnliche Arbeit geleistet und Apple zu dem gemacht, was wir heute kennen. Er hat Apple mit Bedacht und Bedacht langfristig geführt. Er hat uns geholfen, das Leben so vieler Menschen auf der ganzen Welt zu bereichern, und er war eine Führungspersönlichkeit, zu der die Menschen aufschauen und von der sie so viel gelernt haben.