Apple hat – nachdem das Unternehmen festgestellt hat, dass es vereinzelte Probleme mit der rückseitigen Kamera gibt – ein Serviceprogramm für das iPhone 14 Plus aufgelegt. Sollte ihr betroffen sein, so könnt ihr euer iPhone 14 Plus warten lassen.

Apple startet Serviceprogramm für das iPhone 14 Plus bei Problemen mit der Rückkamera

Apple hat festgestellt, dass die rückseitige Kamera bei einer geringen Anzahl an iPhone 14 Plus Modellen möglicherweise keine Vorschau anzeigt. Geräte die zwischen dem 10. April 2023 und dem 28. April 2024 hergestellt wurden können das Problem aufweisen. Solltet ihr betroffen sein, und sollte das Problem bei eurem iPhone 14 Plus auftreten, dann können wir euch nur dringen raten, die spezielle eingerichtete Apple Webseite zu besuchen und dort anhand der Seriennummer prüfen, ob euer Gerät für dieses Programm qualifiziert ist.

Sollte euer Gerät qualifiziert sein, bietet Apple oder ein autorisierter Apple Service Provider einen kostenlosen Service an. In jedem Fall solltet ihr vor der Wartung ein Backup in iCloud oder auf eurem Computer durchführen.

Apple macht darauf aufmerksam, dass wen euer iPhone 14 Plus Schäden aufweist, welche die Durchführung der Reparatur verhindern (etwa ein gesprungenes Display), muss dieses Problem zuerst behoben werden, bevor der eigentliche Service erfolgen kann. In manchen Fällen sind mit der zusätzlichen Reparatur Kosten verbunden.

Dieses Programm ist für qualifizierte iPhone 14 Plus-Modelle drei Jahre nach dem ersten Verkauf des Geräts im Einzelhandel gültig.