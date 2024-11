In der vergangenen Woche hatte Apple mit der Freigabe von iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS 15.1 den Startschuss für Apple Intelligence gegeben. Apple Intelligence kann weltweit in vielen Regionen genutzt werden, wenn Siri und die Gerätesprache auf Englisch (USA) eingestellt sind. Bei ins Deutschland gilt das Ganze allerdings für für den Mac. Die Unterstützung für das iPhone und iPad folgt hierzulande im April nächsten Jahres. Dann wird Apple auch Deutsch als Sprache Unterstützten. Nachdem der Hersteller kürzlich die ersten Werbespots zu Apple Intelligence veröffentlicht hatte, folgen nun die nächsten beiden Clips.

Apple bewirbt „Schreibwerkzeuge“ von Apple Intelligence in neuen Werbespots

Ihr könnt mit iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS 15.1 Apple Intelligence verwenden, um eure Texte zu verbessern; Mitteilungen, E-Mails und Nachrichten zusammenzufassen; mit einem natürlicheren und leistungsfähigeren Siri zu interagieren; mit dem Bereinigen Werkzeug störende Elemente aus Bildern zu entfernen und mehr.

In dem ersten Werbespot „Change your tone“ tippt ein aufgebrachter Mitarbeiter eine wütende, unprofessionelle E-Mail an einen Kollegen, der ihm offenbar den Pudding stiehlt. Vor dem Absenden der E-Mail verwendet er die systemweiten Schreibwerkzeuge, um den Ton der E-Mail freundlicher zu gestalten.

In dem zweiten Clip „Catch up Quick“ nutzt ein Mitarbeiter Apple Intelligence, um sich schnell über die wichtigsten Punkte in Dokumenten zu informieren, die während eines Meetings besprochen werden.

Apple Intelligence ist auf iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mit A17 Pro oder M1 und neuer sowie auf dem Mac mit M1 und neuer verfügbar.