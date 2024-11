Crash – eine Marke von Klarmobil – kann den Black Friday in diesem Jahr garnicht abwarten und schickt bereits jetzt seine Black Week Angebote ins Rennen. Ihr erhaltet wahlweise eine 20GB Allnet-Flat für 7,99 Euro mtl., eine 30GB Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. oder eine 40GB Allnet-Flat für 11,99 Euro mtl.

Black Week bei crash

Crash startet seine Black Week Angebote! Ab sofort gibt es bei Crash 3 Black Week Deals im Top D-Netz. Es gibt Allnet Flats mit 20 GB, 30 GB und 40 GB Datenvolumen zu absoluten Top-Preisen. Alle Tarife beinhalten EU-Roaming, sind VoLTE, WiFi-Call & eSim fähig. Zusätzlich erhalten alle Kunden 1 Monat waipu.tv Perfect Plus gratis dazu! Die Option kostet danach 9,99€/Monat und kann monatlich gekündigt werden.

20GB Allnet-Flat

20GB LTE-Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE, WiFi-Call

eSim fähig

nur 7,99 Euro mtl.

einmalige Anschlusspreis: 9,99 Euro

Sollten euch die 20GB Datenvolumen nicht ausreichen, so greift zur 30Gb oder 40GB Variante. Die Crash Black Week Kracher können ab sofort und zeitlich begrenzt gebucht werden. Solltet ihr kein Interesse an waipu.tv haben, so denkt in jedem Fall daran, nach dem kostenlose Testmonat zu kündigen, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

-> Hier geht es zur Black Week bei crash