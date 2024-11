Die Beta-Phase zu iOS 18.2 hat bereits begonnen und im Laufe dieser Woche wird mit der Beta 2 gerechnet. Die finale Version des kommenden X.2 Updates soll bereits Anfang Dezember und damit etwas früher als üblich erscheinen.

Gurman: iOS 18.2 erscheint Anfang Dezember

Mark Gurman von Bloomberg hat über das Wochenende die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht und mit dieser nicht nur über ein komplettes Redesign des MacBook Pro im Jahr 2026 informiert, sondern auch iOS 18.2 thematisiert.

Demnach wird Apple iOS 18.2 etwas früher als üblich, in der Woche ab dem 02. Dezember veröffentlichen. Da sich Apple die letzte Male regelmäßig einen Montag für größere Softwareupdates ausgesucht hat, könnte die Freigabe direkt am 02. Dezember erfolgen. Die letzten X.2 Updates erschienen in den letzten Jahren etwas später – meistens in der zweiten Dezember-Woche. Wo wurde iOS 17.2 am 11. Dezember und iOS 16.2 am 13. Dezember freigegeben,

Gurman schreibt

Das iOS 18.2 Update, das wichtige Verbesserungen für Apple Intelligence enthält – wie die Chatbot-Integration von ChatGPT, die Image Playground-App und benutzerdefinierte Emojis namens Genmoji – wird wahrscheinlich Anfang Dezember erscheinen. Wie früh? In der Woche vom 2. Dezember, sofern es keine unerwarteten Verzögerungen gibt.

Anfang Dezember ist zwar etwas früher als üblich, aber nicht unbedingt überraschend. Apple möchte seine nächste Welle an KI-Funktionen vermutlich so schnell wie möglich zur Verfügung stellen.

Neben den neuen Funktionen wird Apple Intelligence mit iOS 18.2 für lokalisiertes Englisch in Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und Südafrika verfügbar sein. Das nächste große Update für Apple Intelligence wird im April als Teil von iOS 18.4 erscheinen und Verbesserungen für Siri beinhalten. Dann sollen auch weitere Sprachen – darunter Deutsch – unterstützt werden.