Apple hatte bereits angekündigt, dass iPhone- und iPad-Nutzer in der EU in „zukünftigen Software-Updates“ beliebige Navigations- und Übersetzungs-Apps als Standard einstellen können, gab aber bis jetzt keinen genaueren Zeitrahmen hierfür bekannt. Nun deutet das Unternehmen an, dass wir mit der Neuerung im „Frühling“ nächsten Jahres rechnen können. Damit rückt der April als wahrscheinlicher Termin in den Fokus, da in dem Monat das iOS 18.4 und iPadOS 18.4 Update erwartet wird.

Neue Standard-App-Auswahl für EU-Nutzer

In einem kürzlich veröffentlichten Compliance-Dokument, das die Einhaltung des EU-Gesetzes über digitale Märkte (Digital Markets Act) beschreibt, hat Apple mehr Klarheit darüber geschaffen, wann das Unternehmen iPhone- und iPad-Nutzern erlauben wird, andere als die bisher angebotenen Standard-Apps auszuwählen. Wahrscheinlich werden wir die Neuerung in iOS 18.4 und iPadOS 18.4 im April erhalten.

Sobald die Updates für iOS 18.4 und iPadOS 18.4 veröffentlicht sind, werden iPhone- und iPad-Nutzer in der EU in der Lage sein, über den Abschnitt „Standard-Apps“ in der Einstellungs-App auf dem iPhone bzw. iPad die gewünschten Standard-Apps für Navigation und Übersetzung festzulegen.

So könnt ihr zum Beispiel Google Maps, Waze oder andere Optionen als Standard-Navigations-App anstelle von Apple Maps auswählen. Ebenso wird es möglich sein, den Google Übersetzer, den Microsoft Translator oder andere Apps als Standard-Übersetzungs-App auszuwählen. Diese Änderungen kommen zusammen mit einer wachsenden Liste von Standardoptionen, zumindest für Nutzer in der EU.