Canon bringt ein neues stereoskopisches Objektiv, das speziell zur Verbesserung der immersiven Videoaufnahme für AR/VR-Headsets, einschließlich Apples Vision Pro, entwickelt wurde. Das „RF-S7.8mm F4 STM DUAL“ Objektiv wurde erstmals auf der WWDC im Juni vorgestellt und kann ab sofort im US-Shop von Canon für 449,99 US-Dollar vorbestellt werden. Im deutschen Canon-Shop wird das Objektiv für 549 Euro gelistet, steht aber noch nicht zur Vorbestellung zur Verfügung. Die Auslieferung beginnt voraussichtlich Mitte November, zeitgleich mit den geplanten Updates für Apples Videoschnitt-Software.

Canon Objektiv für räumliche Videos

Das neue Objektiv lässt sich an der Canon EOS R7 Kamera befestigen, einer spiegellosen Kamera, die bei Videografen sehr beliebt ist. Sobald ihr das RF-S7.8mm Objektiv an der EOS R7 befestigt habt, könnt ihr räumliche Videos aufnehmen, die mit AR/VR-Headsets wie der Apple Vision Pro oder der Meta Quest 3 wiedergegeben werden können.

Canon und Apple haben hier eine interessante Synergie geschaffen. Das neue Objektiv könnte genau das sein, was mehr Menschen dazu bringt, in die Welt der 3D-Inhaltserstellung einzusteigen. So könnt ihr nicht nur Videos aufnehmen, sondern habt auch die Möglichkeit, sie nachzubearbeiten. Sobald die räumlichen Videos aufgenommen sind, lassen sich diese mit Final Cut Pro direkt auf dem Mac bearbeiten. Die Software soll Mitte November entsprechend aktualisiert werden, vermutlich zu dem Zeitpunkt, an dem das Canon Objektiv ausgeliefert wird.

Sobald ihr eure Meisterwerke in Final Cut Pro fertig geschnitten habt, könnt ihr die räumlichen Videos auf Plattformen wie Vimeo hochladen. Vimeo ist bereits auf den Vision Pro Zug aufgesprungen und hat eine neue App mit Unterstützung für räumliche Videos auf den Markt gebracht. Passend hierzu hat Apple vor kurzem angekündigt, dass Webentwickler bald die Möglichkeit erhalten, räumliche Fotos und Videos in ihre Webseiten einzubetten, was das Teilen der 3D-Inhalte deutlich vereinfachen soll.

Wenn eine neue Kamera und ein spezielles Objektiv nicht das sind, was ihr im Sinn hattet, könnt ihr auch das iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max oder eines der iPhone 16 Modelle nutzen, um räumliche Videos aufzunehmen. Auch wenn der iPhone-Ansatz in puncto Bildqualität nicht mit der Canon EOS R7 mithalten kann, ist er ein großartiger Einstieg in räumliche Inhalte für alle, die mit 3D-Videos experimentieren möchten, ohne gleich eine ganze Kameraausrüstung anschaffen zu müssen.